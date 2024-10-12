Aile hekimleri, 19 Ekim'de Ankara'da sokağa çıkacak

"Bu mücadeleyi bir kez daha tüm sesimizle haykırarak taçlandırmak için, 'karalar bağladık' diyerek, siyahlara bürünerek, 19 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanından gelecek binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile Ankara'da buluşuyoruz. Bu büyük miting, onurumuz, anayasal haklarımız ve halkımızın sağlığı için vereceğimiz mücadeleden yalnızca biridir. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı, 19 Ekim'de Ankara'da yapacağımız Büyük Ankara Mitingi'ne katılmaya davet ediyoruz."