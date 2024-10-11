https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yayinci-gokben-duman-mustehcenlik-sucundan-tutuklandi-1089125810.html

Yayıncı Gökben Duman müstehcenlik suçundan tutuklandı

Yayıncı Gökben Duman müstehcenlik suçundan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformunda yayınlar gerçekleştiren ve bir yayınında yaşça küçük bir kız çocuğuna yönelik davranışlar sergileyen Gökben Duman yakalanarak... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T21:52+0300

2024-10-11T21:52+0300

2024-10-11T21:52+0300

türkiye

müstehcenlik

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

çocuklara cinsel taciz

tutuklama

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Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda 'müstehcenlik' suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı Gökben Duman'ın çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Aynı zamanda, Gökben Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Sputnik Türkiye

müstehcenlik, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, tutuklama