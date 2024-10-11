https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yayinci-gokben-duman-mustehcenlik-sucundan-tutuklandi-1089125810.html
Yayıncı Gökben Duman müstehcenlik suçundan tutuklandı
Yayıncı Gökben Duman müstehcenlik suçundan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformunda yayınlar gerçekleştiren ve bir yayınında yaşça küçük bir kız çocuğuna yönelik davranışlar sergileyen Gökben Duman yakalanarak... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T21:52+0300
2024-10-11T21:52+0300
2024-10-11T21:52+0300
türkiye
müstehcenlik
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
çocuklara cinsel taciz
tutuklama
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Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda 'müstehcenlik' suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı Gökben Duman'ın çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Aynı zamanda, Gökben Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/discorda-erisim-engeli-getirilmisti-steam-rusyada-yasaklandi-mi-1089112526.html
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müstehcenlik, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, tutuklama
müstehcenlik, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, tutuklama
Yayıncı Gökben Duman müstehcenlik suçundan tutuklandı
Sosyal medya platformunda yayınlar gerçekleştiren ve bir yayınında yaşça küçük bir kız çocuğuna yönelik davranışlar sergileyen Gökben Duman yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda 'müstehcenlik' suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı Gökben Duman'ın çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Aynı zamanda, Gökben Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.