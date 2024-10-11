https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiye-karadagi-1-0-yendi-uefa-ulke-puani-siralamasi-degisti-mi-1089127731.html

Türkiye Karadağ'ı 1-0 yendi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi?

Türkiye Karadağ'ı 1-0 yendi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi?

Sputnik Türkiye

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Uluslar Ligi 4.Grupta Türkiye sahadan 1-0 galip ayrılarak... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T23:58+0300

2024-10-11T23:58+0300

2024-10-12T00:03+0300

spor

türkiye

milli takım

maç

tarihi maç

maç yayını

uefa

uefa uluslar ligi

ülke

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087843210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5e0a1beec56dc40f726d56e2ab629ce.jpg

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Karadağ'ı 1-0 yenerek 3 puan elde etti.UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında Türkiye Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 69. dakikasında İrfan Can Kahveci, kale ile buluşarak Türkiye'nin tek golünü kaydetti. Ay Yıldızlı takım gruptaki diğer maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşılaşacak. B grubunda oynanan diğer maçta İzlanda Galler ile 2-2 berabere kaldı.Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?2024-2025 sezonunda A Milli Takım ve Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 700 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 37 bin 300 puanla 10. sırada yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/uefadan-cifte-standart-merih-demirala-2-mac-nazi-sembolune-30-bin-euro-1089126737.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa ülke puanı, türkiye karadağ maçı özet, türkiye karadağ gol, türkiye karadağ izle, tv8 yayın akışı