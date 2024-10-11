https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiye-karadagi-1-0-yendi-uefa-ulke-puani-siralamasi-degisti-mi-1089127731.html
Türkiye Karadağ'ı 1-0 yendi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi?
Türkiye Karadağ'ı 1-0 yendi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi?
Sputnik Türkiye
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Uluslar Ligi 4.Grupta Türkiye sahadan 1-0 galip ayrılarak... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T23:58+0300
2024-10-11T23:58+0300
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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Karadağ'ı 1-0 yenerek 3 puan elde etti.UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında Türkiye Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 69. dakikasında İrfan Can Kahveci, kale ile buluşarak Türkiye'nin tek golünü kaydetti. Ay Yıldızlı takım gruptaki diğer maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşılaşacak. B grubunda oynanan diğer maçta İzlanda Galler ile 2-2 berabere kaldı.Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?2024-2025 sezonunda A Milli Takım ve Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 700 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 37 bin 300 puanla 10. sırada yer alıyor.
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uefa ülke puanı, türkiye karadağ maçı özet, türkiye karadağ gol, türkiye karadağ izle, tv8 yayın akışı
uefa ülke puanı, türkiye karadağ maçı özet, türkiye karadağ gol, türkiye karadağ izle, tv8 yayın akışı
Türkiye Karadağ'ı 1-0 yendi: UEFA ülke puanı sıralaması değişti mi?
23:58 11.10.2024 (güncellendi: 00:03 12.10.2024)
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Uluslar Ligi 4.Grupta Türkiye sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 7'e çıkardı. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Karadağ'ı 1-0 yenerek 3 puan elde etti.
UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında Türkiye Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 69. dakikasında İrfan Can Kahveci, kale ile buluşarak Türkiye'nin tek golünü kaydetti. Ay Yıldızlı takım gruptaki diğer maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşılaşacak. B grubunda oynanan diğer maçta İzlanda Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?
2024-2025 sezonunda A Milli Takım ve Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 700 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 37 bin 300 puanla 10. sırada yer alıyor.
9-Çek Cumhuriyeti
: 40.450