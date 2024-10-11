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Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Uluslar Ligi 4.Grupta 4 puan ile... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:19+0300
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takım Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı futbolseverler TV8 ve EXXEN platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olarak belirlendi. Benfica'da üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun maçta büyük bir koz olması bekleniyor.Türkiye Karadağ maçı ilk 11'i kim?Türkiye (Muhtemel): Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış)Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic, Mugosa.Türkiye kaçıncı sırada?1- Türkiye - 4 puan2- İzlanda - 3 puan3- Galler - 4 puan4- Karadağ - 0 puan
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Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

17:19 11.10.2024
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
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Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Uluslar Ligi 4.Grupta 4 puan ile liderlik koltuğunda oturan millilerin maçı TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takım Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.
Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı futbolseverler TV8 ve EXXEN platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olarak belirlendi. Benfica'da üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun maçta büyük bir koz olması bekleniyor.

Türkiye Karadağ maçı ilk 11'i kim?

Türkiye (Muhtemel): Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış)
Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic, Mugosa.

Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye - 4 puan
2- İzlanda - 3 puan
3- Galler - 4 puan
4- Karadağ - 0 puan
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?
4 Ekim, 00:45
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