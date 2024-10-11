https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiye---karadag-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089117105.html

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Uluslar Ligi 4.Grupta 4 puan ile... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T17:19+0300

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takım Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı futbolseverler TV8 ve EXXEN platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olarak belirlendi. Benfica'da üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun maçta büyük bir koz olması bekleniyor.Türkiye Karadağ maçı ilk 11'i kim?Türkiye (Muhtemel): Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış)Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic, Mugosa.Türkiye kaçıncı sırada?1- Türkiye - 4 puan2- İzlanda - 3 puan3- Galler - 4 puan4- Karadağ - 0 puan

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