https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turkiye---karadag-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089117105.html
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Uluslar Ligi 4.Grupta 4 puan ile... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:19+0300
2024-10-11T17:19+0300
2024-10-11T17:19+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
tarihi maç
maç yayını
maç
samsun
samsun valiliği
samsun emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a15967e0d3751d05fc65858c3e4fa8.jpg
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takım Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı futbolseverler TV8 ve EXXEN platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olarak belirlendi. Benfica'da üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun maçta büyük bir koz olması bekleniyor.Türkiye Karadağ maçı ilk 11'i kim?Türkiye (Muhtemel): Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış)Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic, Mugosa.Türkiye kaçıncı sırada?1- Türkiye - 4 puan2- İzlanda - 3 puan3- Galler - 4 puan4- Karadağ - 0 puan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uefa-ulke-puani-siralamasi-degisti-turkiye-kacinci-sirada-1088792315.html
samsun
karadağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f0d70f36047634d2d39470b73022396.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadağ türkiye maçı hangi kanalda, karadağ millî futbol takımı, türkiye karadağ maçı ne zaman, türkiye milli takım, türkiye karadağ maçı hangi kanalda, turkiye karadag maci, uluslar ligi maçları, türkiye milli takımı, milli maç hangi kanalda, a milli, türkiye milli futbol takımı, türkiye maçı saat kaçta, milli maç saat kaçta, milli takım, türkiye millî futbol takımı - karadağ millî futbol takımı maç kadrosu, karadağ türkiye, türkiye a milli, milli mac ne zaman, saat milli takım, türkiye maçları, türkiye milli maç, milli maçlar exxen, trt izle, tv8 izle, exxen canlı
karadağ türkiye maçı hangi kanalda, karadağ millî futbol takımı, türkiye karadağ maçı ne zaman, türkiye milli takım, türkiye karadağ maçı hangi kanalda, turkiye karadag maci, uluslar ligi maçları, türkiye milli takımı, milli maç hangi kanalda, a milli, türkiye milli futbol takımı, türkiye maçı saat kaçta, milli maç saat kaçta, milli takım, türkiye millî futbol takımı - karadağ millî futbol takımı maç kadrosu, karadağ türkiye, türkiye a milli, milli mac ne zaman, saat milli takım, türkiye maçları, türkiye milli maç, milli maçlar exxen, trt izle, tv8 izle, exxen canlı
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı Karadağ ile 11 Ekim Cuma saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Uluslar Ligi 4.Grupta 4 puan ile liderlik koltuğunda oturan millilerin maçı TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Takım Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak.
Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Ekim Cuma saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmayı futbolseverler TV8 ve EXXEN platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi olarak belirlendi. Benfica'da üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun maçta büyük bir koz olması bekleniyor.
Türkiye Karadağ maçı ilk 11'i kim?
Türkiye (Muhtemel): Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış)
Karadağ: Mijatovic, Marusic, Rubezic, Sipcic, Vukcevic, Brnovic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic, Mugosa.
1- Türkiye - 4 puan
2- İzlanda - 3 puan
3- Galler - 4 puan
4- Karadağ - 0 puan