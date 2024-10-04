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UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in alacağı her galibiyet UEFA Ülke Puanı sıralamasını da... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer aldı.Avrupa haftasında Başakşehir, Rapid Wien'e evinde 2-1 kaybetti. Galatasaray, RFS deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'le dönerken, Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı.Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?2024-2025 sezonunda Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 300 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer alıyor.1- İngiltere 90 bin 5892- İtalya 80 bin 2313- İspanya 75 bin 1324- Almanya 72 bin 9105- Fransa 60 bin 3796- Hollanda 55 bin 7337- Portekiz 51 bin 8168- Belçika 45 bin9- Çekya 39 bin 85010- Türkiye 36 bin 900
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uefa ülke puanı, uefa avrupa ligi sonuçları, avrupa'da türk takımları, türkiye puanı, türkiye kaçıncı sırada, şampiyonlar ligi puanları, konferans ligi puan sıralaması
uefa ülke puanı, uefa avrupa ligi sonuçları, avrupa'da türk takımları, türkiye puanı, türkiye kaçıncı sırada, şampiyonlar ligi puanları, konferans ligi puan sıralaması

UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?

00:45 04.10.2024
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in alacağı her galibiyet UEFA Ülke Puanı sıralamasını da doğrudan etkiliyor. Beşiktaş ve Başakşehir, evinde kaybederken Galatasaray, Letonya deplasmanında berabere kaldı. Fenerbahçe ise Twente ile deplasmanda berabere kalarak 1 puan aldı.
Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer aldı.
Avrupa haftasında Başakşehir, Rapid Wien'e evinde 2-1 kaybetti. Galatasaray, RFS deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'le dönerken, Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı.

Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?

2024-2025 sezonunda Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 300 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer alıyor.
1- İngiltere 90 bin 589
2- İtalya 80 bin 231
3- İspanya 75 bin 132
4- Almanya 72 bin 910
5- Fransa 60 bin 379
6- Hollanda 55 bin 733
7- Portekiz 51 bin 816
8- Belçika 45 bin
9- Çekya 39 bin 850
10- Türkiye 36 bin 900
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
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