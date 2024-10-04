https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uefa-ulke-puani-siralamasi-degisti-turkiye-kacinci-sirada-1088792315.html

UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralaması değişti: Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in alacağı her galibiyet UEFA Ülke Puanı sıralamasını da... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T00:45+0300

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Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer aldı.Avrupa haftasında Başakşehir, Rapid Wien'e evinde 2-1 kaybetti. Galatasaray, RFS deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'le dönerken, Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı.Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı?2024-2025 sezonunda Türk takımları ülke puanına toplam 3 bin 300 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında toplam 36 bin 900 puanla 10. sırada yer alıyor.1- İngiltere 90 bin 5892- İtalya 80 bin 2313- İspanya 75 bin 1324- Almanya 72 bin 9105- Fransa 60 bin 3796- Hollanda 55 bin 7337- Portekiz 51 bin 8168- Belçika 45 bin9- Çekya 39 bin 85010- Türkiye 36 bin 900

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