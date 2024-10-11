https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turk-bankalar-birligi-dijital-dolandirilmamanin-yollarini-anlatti-bunlari-sakin-yapmayin-1089099171.html

Türk Bankalar Birliği, dijital 'dolandırılmamanın' yollarını anlattı: Bunları sakın yapmayın

Türk Bankalar Birliği, dijital 'dolandırılmamanın' yollarını anlattı: Bunları sakın yapmayın

Sputnik Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği, son günlerde dijital kanallarda dolandırıcılık işlemlerinin arttığına dikkat çekerek 'dolandırılmamanın' yollarını bir kez daha... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T12:14+0300

2024-10-11T12:14+0300

2024-10-11T12:14+0300

ekonomi

türkiye bankalar birliği (tbb)

nitelikli dolandırıcılık

dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

uyarı

telefon dolandırıcılığı

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Son dönemde, internet ve mobil kanallarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle harekete geçen Türkiye Bankalar Birliği, sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık türleri sıralandı. Bunlar arasında; sahte internet siteleri ve güvensiz alışveriş platformları üzerinden yapılan dolandırıcılık, kişisel bilgilerin manipülasyon yoluyla ele geçirilmesi, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık, sahte e-posta adreslerinden gelen mesajlar ile kişisel bilgilerin ele geçirilmesi, sahte SMS ve e-postalar yoluyla kişisel bilgilerin çalınması, cihazlara uzaktan erişim sağlayarak bilgi ve para çalma girişimleri, bilgisayarlara veya mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek veri hırsızlığı yapılması yer aldı.Emin olmadığınız linki açmayınBilgilendirmede, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmamasının altı çizildi. Hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapılması gerektiği ve tek tıkın, kişiyi sahte sitelere veya virüslere yönlendirebileceğine dikkat çekildi.Her uygulamayı cihazlarınıza yüklemeyinKullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir." denildi.Bankalarca yapılan güvenlik duyurularının takip edilmesi yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, kişisel bilgilerin güncel kalması için bu duyurularda iletilen uyarıların da dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.Bankacılık şifrenizi başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmayınAçıklamada, kişisel cep telefonuna, bilgisayara ve tablete yüklenen uygulamanın istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesinin önem taşıdığı ifade edilerek şu uyarılarda bulunuldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/masaktan-universite-ogrencilerine-banka-hesabi-uyarisi-gelecek-hesaplarinizi-yakmayin-1089095873.html

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