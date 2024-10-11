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MASAK'tan üniversite öğrencilerine 'banka hesabı' uyarısı: Gelecek hesaplarınızı yakmayın
MASAK'tan üniversite öğrencilerine 'banka hesabı' uyarısı: Gelecek hesaplarınızı yakmayın
Sputnik Türkiye
MASAK ve YÖK, üniversite öğrencilerin banka hesaplarını yasa dışı kullanmamaları için 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın' diyerek öğrencileri uyardı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T11:34+0300
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yaşam
yök
masak
kara para
kara para aklama
dolandırıcılık
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.Ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsinizMASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapılıyor.YÖK özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.Güçlü şifre oluşturun, her linke tıklamayınÖte yandan YÖK, üniversite öğrencilerinin maruz kalabileceği siber suçlara yönelik Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden görüş alarak tavsiye ve uyarı videosu da yayımladı.Uzmanlar, özellikle "oltalama (phishing) saldırılar" ve öğrencilerin banka hesaplarının para karşılığında başkaları tarafından kötü niyetle kullandırılmaması hususlarına dikkati çekti.Öğrencilere, yabancı veya bildikleri kişi ve kurumlardan SMS ya da mail yoluyla gönderilen linklere, direkt olarak tıklanmamasını öneren uzmanlar, gelen içeriklerin önce kaynağının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, "Kişisel bilgilerimizi asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor." bilgisini paylaştı.Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.Oltaya gelmeyin uyarısıHacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır da öğrencilerin siber suçlar kapsamında en çok "oltalama" saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "oltalama" yöntemiyle genellikle yurt dışından çeşitli ülkelerden kötü niyetli insanların, mail yoluyla mağdurlara ulaşarak zararlı linkler gönderdiğini, linke tıklanması durumunda şifrelerin ve kişisel verilerin ele geçirilebileceğini kaydetti.Yabancı kişi ve kuruluşların yanı sıra tanıdık, bilinen hesapların da taklit edilebildiğine dikkat çeken Bozkır şunları söyledi:Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurucu müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, belli miktarlarda ücret teklif ederek öğrencilerin banka hesapları üzerinden işleme koyabildiklerini belirterek, "Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile başkası adına hesap açıp kullanmak suçtur. Genç yaşların etkisiyle anlık kararlar vererek yapılabilecek hatalar, uzun vadede kişilerin geleceğini yakmasına neden olabilir." açıklamasında bulundu.
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yök, masak, kara para, kara para aklama, dolandırıcılık, banka hesabı
yök, masak, kara para, kara para aklama, dolandırıcılık, banka hesabı

MASAK'tan üniversite öğrencilerine 'banka hesabı' uyarısı: Gelecek hesaplarınızı yakmayın

11:34 11.10.2024 (güncellendi: 11:35 11.10.2024)
© MASAKmasak
masak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© MASAK
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MASAK ve YÖK, üniversite öğrencilerin banka hesaplarını yasa dışı kullanmamaları için 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın' diyerek öğrencileri uyardı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.

Ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz

MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapılıyor.
YÖK özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.

Güçlü şifre oluşturun, her linke tıklamayın

Öte yandan YÖK, üniversite öğrencilerinin maruz kalabileceği siber suçlara yönelik Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden görüş alarak tavsiye ve uyarı videosu da yayımladı.
Uzmanlar, özellikle "oltalama (phishing) saldırılar" ve öğrencilerin banka hesaplarının para karşılığında başkaları tarafından kötü niyetle kullandırılmaması hususlarına dikkati çekti.
Öğrencilere, yabancı veya bildikleri kişi ve kurumlardan SMS ya da mail yoluyla gönderilen linklere, direkt olarak tıklanmamasını öneren uzmanlar, gelen içeriklerin önce kaynağının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, "Kişisel bilgilerimizi asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor." bilgisini paylaştı.
Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Oltaya gelmeyin uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır da öğrencilerin siber suçlar kapsamında en çok "oltalama" saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "oltalama" yöntemiyle genellikle yurt dışından çeşitli ülkelerden kötü niyetli insanların, mail yoluyla mağdurlara ulaşarak zararlı linkler gönderdiğini, linke tıklanması durumunda şifrelerin ve kişisel verilerin ele geçirilebileceğini kaydetti.
Yabancı kişi ve kuruluşların yanı sıra tanıdık, bilinen hesapların da taklit edilebildiğine dikkat çeken Bozkır şunları söyledi:
"Tanıdığınız ya da tanımadığınız bir firmadan, kurumdan belki üniversitenizden bile geldiğini iddia eden gönderiye doğrudan tıklamamak gerekiyor. Linki sağ tuşla tıklayarak tarayıcı üzerinden gittiği yeri incelemek gerekiyor, burası gerçekten sizin ilgilendiğiniz kurumun meşru sayfası mı?"
Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurucu müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, belli miktarlarda ücret teklif ederek öğrencilerin banka hesapları üzerinden işleme koyabildiklerini belirterek, "Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile başkası adına hesap açıp kullanmak suçtur. Genç yaşların etkisiyle anlık kararlar vererek yapılabilecek hatalar, uzun vadede kişilerin geleceğini yakmasına neden olabilir." açıklamasında bulundu.
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