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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-vekil-slutskiy-zelenskiyin-zafer-planiyla-ciktigi-avrupa-turu-izdiraba-donustu-1089078488.html
Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü
Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Vladimir Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve ‘Ramstein toplantısının’ ertelenmesi... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
leonid slutskiy
duma dış ilişkiler komitesi
vladimir zelenskiy
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu toplantının ertelenmesi karşısında ızdıraba dönüştüğünü belirtti.Slutskiy, “Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla gerçekleştirdiği yıldırım Avrupa turu, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein'daki toplantının iptali nedeniyle ıstıraba dönüştü gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.Zelenskiy’in Avrupalı ​​liderleri Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye, daha fazla silah sağlamaya, Rusya'nın derinliklerine saldırılara izin vermeye ve tüm bunları ABD seçimlerinden önce duyurmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Rus vekil, “Lanet palyaço, böyle bir senaryonun uygulanmasının çatışmanın 2025'te sona ermesine olanak sağlayacağını garanti ediyor. Aklı başında olan hangi insan buna inanabilir? Bunun yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve tehditleri artıracağı çok açık” vurgusu yaptı.Çatışmanın, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıldığında Rus silahlarının zaferiyle sona ereceğini vurgulayan Slutskiy, aksi takdirde Zelenskiy'in ‘zafer planının’ yalnızca küresel bir çatışmaya yol açacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/zelenskiy-kiev-batili-ortaklarla-olasi-bir-ateskesi-gorusmuyor-1089076847.html
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leonid slutskiy, duma dış ilişkiler komitesi, vladimir zelenskiy, avrupa, barış, zirve, ramstein hava üssü, zafer, plan, nato, abd, rusya
leonid slutskiy, duma dış ilişkiler komitesi, vladimir zelenskiy, avrupa, barış, zirve, ramstein hava üssü, zafer, plan, nato, abd, rusya

Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü

00:13 11.10.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus vekil Leonid Slutskiy, Vladimir Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve ‘Ramstein toplantısının’ ertelenmesi nedeniyle ızdıraba dönüştüğünü ifade etti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu toplantının ertelenmesi karşısında ızdıraba dönüştüğünü belirtti.
Slutskiy, “Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla gerçekleştirdiği yıldırım Avrupa turu, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein'daki toplantının iptali nedeniyle ıstıraba dönüştü gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy’in Avrupalı ​​liderleri Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye, daha fazla silah sağlamaya, Rusya'nın derinliklerine saldırılara izin vermeye ve tüm bunları ABD seçimlerinden önce duyurmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Rus vekil, “Lanet palyaço, böyle bir senaryonun uygulanmasının çatışmanın 2025'te sona ermesine olanak sağlayacağını garanti ediyor. Aklı başında olan hangi insan buna inanabilir? Bunun yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve tehditleri artıracağı çok açık” vurgusu yaptı.
Çatışmanın, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıldığında Rus silahlarının zaferiyle sona ereceğini vurgulayan Slutskiy, aksi takdirde Zelenskiy'in ‘zafer planının’ yalnızca küresel bir çatışmaya yol açacağını kaydetti.
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