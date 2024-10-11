https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-vekil-slutskiy-zelenskiyin-zafer-planiyla-ciktigi-avrupa-turu-izdiraba-donustu-1089078488.html

Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü

Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü

Sputnik Türkiye

Rus vekil Leonid Slutskiy, Vladimir Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve ‘Ramstein toplantısının’ ertelenmesi... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

leonid slutskiy

duma dış ilişkiler komitesi

vladimir zelenskiy

avrupa

barış

zirve

ramstein hava üssü

zafer

plan

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu toplantının ertelenmesi karşısında ızdıraba dönüştüğünü belirtti.Slutskiy, “Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla gerçekleştirdiği yıldırım Avrupa turu, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein'daki toplantının iptali nedeniyle ıstıraba dönüştü gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.Zelenskiy’in Avrupalı ​​liderleri Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye, daha fazla silah sağlamaya, Rusya'nın derinliklerine saldırılara izin vermeye ve tüm bunları ABD seçimlerinden önce duyurmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Rus vekil, “Lanet palyaço, böyle bir senaryonun uygulanmasının çatışmanın 2025'te sona ermesine olanak sağlayacağını garanti ediyor. Aklı başında olan hangi insan buna inanabilir? Bunun yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve tehditleri artıracağı çok açık” vurgusu yaptı.Çatışmanın, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıldığında Rus silahlarının zaferiyle sona ereceğini vurgulayan Slutskiy, aksi takdirde Zelenskiy'in ‘zafer planının’ yalnızca küresel bir çatışmaya yol açacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/zelenskiy-kiev-batili-ortaklarla-olasi-bir-ateskesi-gorusmuyor-1089076847.html

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