https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-vekil-slutskiy-zelenskiyin-zafer-planiyla-ciktigi-avrupa-turu-izdiraba-donustu-1089078488.html
Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü
Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Vladimir Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve ‘Ramstein toplantısının’ ertelenmesi... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T00:13+0300
2024-10-11T00:13+0300
2024-10-11T00:12+0300
ukrayna krizi
leonid slutskiy
duma dış ilişkiler komitesi
vladimir zelenskiy
avrupa
barış
zirve
ramstein hava üssü
zafer
plan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu toplantının ertelenmesi karşısında ızdıraba dönüştüğünü belirtti.Slutskiy, “Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla gerçekleştirdiği yıldırım Avrupa turu, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein'daki toplantının iptali nedeniyle ıstıraba dönüştü gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.Zelenskiy’in Avrupalı liderleri Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye, daha fazla silah sağlamaya, Rusya'nın derinliklerine saldırılara izin vermeye ve tüm bunları ABD seçimlerinden önce duyurmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Rus vekil, “Lanet palyaço, böyle bir senaryonun uygulanmasının çatışmanın 2025'te sona ermesine olanak sağlayacağını garanti ediyor. Aklı başında olan hangi insan buna inanabilir? Bunun yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve tehditleri artıracağı çok açık” vurgusu yaptı.Çatışmanın, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıldığında Rus silahlarının zaferiyle sona ereceğini vurgulayan Slutskiy, aksi takdirde Zelenskiy'in ‘zafer planının’ yalnızca küresel bir çatışmaya yol açacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/zelenskiy-kiev-batili-ortaklarla-olasi-bir-ateskesi-gorusmuyor-1089076847.html
ramstein hava üssü
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonid slutskiy, duma dış ilişkiler komitesi, vladimir zelenskiy, avrupa, barış, zirve, ramstein hava üssü, zafer, plan, nato, abd, rusya
leonid slutskiy, duma dış ilişkiler komitesi, vladimir zelenskiy, avrupa, barış, zirve, ramstein hava üssü, zafer, plan, nato, abd, rusya
Rus vekil Slutskiy: Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turu ızdıraba dönüştü
Rus vekil Leonid Slutskiy, Vladimir Zelenskiy'in ‘zafer planı’yla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve ‘Ramstein toplantısının’ ertelenmesi nedeniyle ızdıraba dönüştüğünü ifade etti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla çıktığı Avrupa turunun, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu toplantının ertelenmesi karşısında ızdıraba dönüştüğünü belirtti.
Slutskiy, “Zelenskiy'in sözde ‘zafer planı’nın sunumuyla gerçekleştirdiği yıldırım Avrupa turu, ikinci ‘barış zirvesi’ ve Ramstein'daki toplantının iptali nedeniyle ıstıraba dönüştü gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy’in Avrupalı liderleri Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmeye, daha fazla silah sağlamaya, Rusya'nın derinliklerine saldırılara izin vermeye ve tüm bunları ABD seçimlerinden önce duyurmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Rus vekil, “Lanet palyaço, böyle bir senaryonun uygulanmasının çatışmanın 2025'te sona ermesine olanak sağlayacağını garanti ediyor. Aklı başında olan hangi insan buna inanabilir? Bunun yalnızca gerilimi tırmandıracağı ve tehditleri artıracağı çok açık” vurgusu yaptı.
Çatışmanın, özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşıldığında Rus silahlarının zaferiyle sona ereceğini vurgulayan Slutskiy, aksi takdirde Zelenskiy'in ‘zafer planının’ yalnızca küresel bir çatışmaya yol açacağını kaydetti.