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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/zelenskiy-kiev-batili-ortaklarla-olasi-bir-ateskesi-gorusmuyor-1089076847.html
Zelenskiy: Kiev Batılı ortaklarla olası bir ateşkesi görüşmüyor
Zelenskiy: Kiev Batılı ortaklarla olası bir ateşkesi görüşmüyor
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Kiev'in Batılı ortakları ile olası bir ateşkes konusunu görüşmediğini belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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batı
ateşkes
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Kiev ile Batılı ortaklar arasında olası bir ateşkes konusunun görüşülmediğini söyledi.Zelenskiy, “Ortaklarımızla ateşkes konusu görüşülmüyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da bu konuyu konuşmadık. Medyada ateşkes konusunu konuşmaya geldiğime dair pek çok haber gördüm. Hayır. Öyle bir şey yok” dediİtalyan Corriere della Sera gazetesi daha önce, Vladimir Zelenskiy'in ABD'den güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği'ne (AB) hızlandırılmış katılım olasılığı karşılığında Ukrayna'da mevcut cephe hattında ateşkesi kabul edebileceğini aktarmıştı.Financial Times ise, Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev’den gerilimi düşürmeyi istediklerini, tek stratejinin Ukrayna’nın NATO üyeliği karşılığında toprak tavizleri vermek olduğunu belirtmişti. Gazete ayrıca Kiev rejiminin NATO'ya katılım veya diğer güvenlik garantileri karşılığında bazı bölgelerinden feragat etmeyi tartıştığını ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-abd-buyukelciligi-kiev-rejimi-kimyasal-silah-provokasyonu-planliyor-1089045409.html
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vladimir zelenskiy, emmanuel macron, batı, ateşkes, ukrayna, kiev, fransa, corriere della sera, financial times, nato, avrupa birliği
vladimir zelenskiy, emmanuel macron, batı, ateşkes, ukrayna, kiev, fransa, corriere della sera, financial times, nato, avrupa birliği

Zelenskiy: Kiev Batılı ortaklarla olası bir ateşkesi görüşmüyor

23:05 10.10.2024
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Zelenskiy, Kiev'in Batılı ortakları ile olası bir ateşkes konusunu görüşmediğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Kiev ile Batılı ortaklar arasında olası bir ateşkes konusunun görüşülmediğini söyledi.
Zelenskiy, “Ortaklarımızla ateşkes konusu görüşülmüyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da bu konuyu konuşmadık. Medyada ateşkes konusunu konuşmaya geldiğime dair pek çok haber gördüm. Hayır. Öyle bir şey yok” dedi
İtalyan Corriere della Sera gazetesi daha önce, Vladimir Zelenskiy'in ABD'den güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği'ne (AB) hızlandırılmış katılım olasılığı karşılığında Ukrayna'da mevcut cephe hattında ateşkesi kabul edebileceğini aktarmıştı.
Financial Times ise, Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev’den gerilimi düşürmeyi istediklerini, tek stratejinin Ukrayna’nın NATO üyeliği karşılığında toprak tavizleri vermek olduğunu belirtmişti. Gazete ayrıca Kiev rejiminin NATO'ya katılım veya diğer güvenlik garantileri karşılığında bazı bölgelerinden feragat etmeyi tartıştığını ileri sürmüştü.
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