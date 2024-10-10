https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/zelenskiy-kiev-batili-ortaklarla-olasi-bir-ateskesi-gorusmuyor-1089076847.html

Zelenskiy: Kiev Batılı ortaklarla olası bir ateşkesi görüşmüyor

Zelenskiy: Kiev Batılı ortaklarla olası bir ateşkesi görüşmüyor

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Kiev'in Batılı ortakları ile olası bir ateşkes konusunu görüşmediğini belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

emmanuel macron

batı

ateşkes

ukrayna

kiev

fransa

corriere della sera

financial times

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Kiev ile Batılı ortaklar arasında olası bir ateşkes konusunun görüşülmediğini söyledi.Zelenskiy, “Ortaklarımızla ateşkes konusu görüşülmüyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da bu konuyu konuşmadık. Medyada ateşkes konusunu konuşmaya geldiğime dair pek çok haber gördüm. Hayır. Öyle bir şey yok” dediİtalyan Corriere della Sera gazetesi daha önce, Vladimir Zelenskiy'in ABD'den güvenlik garantileri ve Avrupa Birliği'ne (AB) hızlandırılmış katılım olasılığı karşılığında Ukrayna'da mevcut cephe hattında ateşkesi kabul edebileceğini aktarmıştı.Financial Times ise, Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev’den gerilimi düşürmeyi istediklerini, tek stratejinin Ukrayna’nın NATO üyeliği karşılığında toprak tavizleri vermek olduğunu belirtmişti. Gazete ayrıca Kiev rejiminin NATO'ya katılım veya diğer güvenlik garantileri karşılığında bazı bölgelerinden feragat etmeyi tartıştığını ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-abd-buyukelciligi-kiev-rejimi-kimyasal-silah-provokasyonu-planliyor-1089045409.html

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vladimir zelenskiy, emmanuel macron, batı, ateşkes, ukrayna, kiev, fransa, corriere della sera, financial times, nato, avrupa birliği