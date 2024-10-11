Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ayhan Günyıl, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saatte 45 kadın şiddet bildiriyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/mevduat-faizinde-oranlar-belli-oldu-100-bin-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1089085971.html
Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 oldu... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:22+0300
2024-10-11T09:29+0300
ekonomi
merkez bankası
mevduat
mevduat faizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını duyurdu. Mevduat faizlerinde güncel durumBir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu. 500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi belli olduHürriyet'in haberine göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.80'den faize bağladığı parasından 4566 lira faiz getirisi elde ediyor.500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 833 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 45 bin 666 lira faiz getirisi elde ediyor.1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faizMevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.80 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.89 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 655 bin 740 lira oluyor.Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/mevduat-faizinde-guncel-durum-bankalar-faiz-oranlarini-guncelledi-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-1088970882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d9c5759efda1fa212c1727a7cd9084fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mevduat faizi, mevduat faizi oranları, mvdyat faizi 32 gün, mevduat faizi 1 milyon lira, mevduat faizi 100 bin tl, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi, mevduat faizi oran, mevduat faizi banka oran, tcmb mevduat faizi oranları, 1 milyon tl mevduat faizi, 500 bin tl mevduat faizi, 100 bin tl mevduat faizi, mevduat faiz getiri
mevduat faizi, mevduat faizi oranları, mvdyat faizi 32 gün, mevduat faizi 1 milyon lira, mevduat faizi 100 bin tl, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi, mevduat faizi oran, mevduat faizi banka oran, tcmb mevduat faizi oranları, 1 milyon tl mevduat faizi, 500 bin tl mevduat faizi, 100 bin tl mevduat faizi, mevduat faiz getiri

Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

09:22 11.10.2024 (güncellendi: 09:29 11.10.2024)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 oldu. "Mevduat faiz oranları ne kadar oldu", "1 milyon, 500 bin ve 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar" soruları mevduat faizindeki son durumla netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını duyurdu.

Mevduat faizlerinde güncel durum

Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.

500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.80'den faize bağladığı parasından 4566 lira faiz getirisi elde ediyor.
500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 833 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 45 bin 666 lira faiz getirisi elde ediyor.

1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faiz

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.80 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.89 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 655 bin 740 lira oluyor.
Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.
Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.
Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
TÜRKİYE
Mevduat faizinde güncel durum: Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
8 Ekim, 15:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала