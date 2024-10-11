https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/mevduat-faizinde-oranlar-belli-oldu-100-bin-500-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1089085971.html

Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde oranlar belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 oldu... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T09:22+0300

2024-10-11T09:22+0300

2024-10-11T09:29+0300

ekonomi

merkez bankası

mevduat

mevduat faizi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını duyurdu. Mevduat faizlerinde güncel durumBir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu. 500 bin TL ve 1 milyon liranın getirisi belli olduHürriyet'in haberine göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.80'den faize bağladığı parasından 4566 lira faiz getirisi elde ediyor.500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 833 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 45 bin 666 lira faiz getirisi elde ediyor.1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faizMevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 54.80 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 70.89 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 708 bin 909 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 655 bin 740 lira oluyor.Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/mevduat-faizinde-guncel-durum-bankalar-faiz-oranlarini-guncelledi-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-1088970882.html

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