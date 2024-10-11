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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kredi-kartlari-patladi-faizlerin-dusmesi-borcunuzu-nasil-etkiler--1089084619.html
Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?
Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?
Sputnik Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı 1 milyon... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:08+0300
2024-10-11T09:08+0300
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Son dönemde tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanıyor. Ancak uzmanlar, krediyle ev veya araç almayı planlayan kişilerin faizlerin daha da düşmesini beklemelerinin avantajlı olacağını belirtiyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Yüksek faizle borçlanmak mantıklı değil. Faiz oranları düşüş eğiliminde ve bu süreçte konut veya araç alımı ertelenmeli” dedi.Kredi ve kredi kartı borçlarında artış2024'ün ilk yarısında, kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bayram, "Kredi kartı faizleri yüzde 5 civarında ve bu yıllık bazda yüzde 60’a ulaşıyor. Vatandaşlar, alım güçlerini koruyabilmek için kredi kartlarına yükleniyor" ifadelerini kullandı.Borç yapılandırması çözüm olacak mı?Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren düzenleme ile kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlandı. Bayram, bu yapılandırma düzenlemesinin, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. "Yapılandırma ile borçlarını ödeyemeyenlerin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.Bankalar faiz oranlarını düşürüyorEnflasyonun yüzde 49'a gerilediğini belirten Bayram, bankaların kredi faizlerini düşürmeye başladığını vurguladı. "Faiz oranlarının daha da düşeceği beklentisiyle kredi kullanımı ertelenmeli. Acil bir durum yoksa ev veya araç alımı için yılbaşından sonra hareket edilmesi daha mantıklı" değerlendirmesinde bulundu.
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Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?

09:08 11.10.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© İHA / DAN PELED
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı 1 milyon 213 bini aştı. Geçen yıla göre yüzde 39’luk bir artış yaşanırken, kredi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuldu. Peki, faiz düşüşü için daha da beklemeli mi?
Son dönemde tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanıyor. Ancak uzmanlar, krediyle ev veya araç almayı planlayan kişilerin faizlerin daha da düşmesini beklemelerinin avantajlı olacağını belirtiyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Yüksek faizle borçlanmak mantıklı değil. Faiz oranları düşüş eğiliminde ve bu süreçte konut veya araç alımı ertelenmeli” dedi.

Kredi ve kredi kartı borçlarında artış

2024'ün ilk yarısında, kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bayram, "Kredi kartı faizleri yüzde 5 civarında ve bu yıllık bazda yüzde 60’a ulaşıyor. Vatandaşlar, alım güçlerini koruyabilmek için kredi kartlarına yükleniyor" ifadelerini kullandı.

Borç yapılandırması çözüm olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren düzenleme ile kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlandı. Bayram, bu yapılandırma düzenlemesinin, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. "Yapılandırma ile borçlarını ödeyemeyenlerin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bankalar faiz oranlarını düşürüyor

Enflasyonun yüzde 49'a gerilediğini belirten Bayram, bankaların kredi faizlerini düşürmeye başladığını vurguladı. "Faiz oranlarının daha da düşeceği beklentisiyle kredi kullanımı ertelenmeli. Acil bir durum yoksa ev veya araç alımı için yılbaşından sonra hareket edilmesi daha mantıklı" değerlendirmesinde bulundu.
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