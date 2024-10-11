https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kredi-kartlari-patladi-faizlerin-dusmesi-borcunuzu-nasil-etkiler--1089084619.html
Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?
Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?
Sputnik Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı 1 milyon... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T09:08+0300
2024-10-11T09:08+0300
2024-10-11T09:08+0300
kredi kartı
kredi kartı limiti
ekonomi
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
faiz artırımı
kilit faiz oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg
Son dönemde tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanıyor. Ancak uzmanlar, krediyle ev veya araç almayı planlayan kişilerin faizlerin daha da düşmesini beklemelerinin avantajlı olacağını belirtiyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Yüksek faizle borçlanmak mantıklı değil. Faiz oranları düşüş eğiliminde ve bu süreçte konut veya araç alımı ertelenmeli” dedi.Kredi ve kredi kartı borçlarında artış2024'ün ilk yarısında, kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bayram, "Kredi kartı faizleri yüzde 5 civarında ve bu yıllık bazda yüzde 60’a ulaşıyor. Vatandaşlar, alım güçlerini koruyabilmek için kredi kartlarına yükleniyor" ifadelerini kullandı.Borç yapılandırması çözüm olacak mı?Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren düzenleme ile kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlandı. Bayram, bu yapılandırma düzenlemesinin, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. "Yapılandırma ile borçlarını ödeyemeyenlerin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.Bankalar faiz oranlarını düşürüyorEnflasyonun yüzde 49'a gerilediğini belirten Bayram, bankaların kredi faizlerini düşürmeye başladığını vurguladı. "Faiz oranlarının daha da düşeceği beklentisiyle kredi kullanımı ertelenmeli. Acil bir durum yoksa ev veya araç alımı için yılbaşından sonra hareket edilmesi daha mantıklı" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/meteoroloji-tedbirinizi-alin-diyerek-kritik-uyarida-bulundu-gok-gurultulu-saganak-yagis-geliyor-1089083697.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_94:0:2378:1713_1920x0_80_0_0_d0db2707fb33a32a23808bc3a5d97fbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi kartı, kredi kartı limiti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, uzman, konut, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, banka kredisi
kredi kartı, kredi kartı limiti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, faiz artırımı, kilit faiz oranı, uzman, konut, taşıt kredisi, öğrenim kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi, banka kredisi
Kredi kartları 'patladı': Faizlerin düşmesi borcunuzu nasıl etkiler?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı 1 milyon 213 bini aştı. Geçen yıla göre yüzde 39’luk bir artış yaşanırken, kredi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuldu. Peki, faiz düşüşü için daha da beklemeli mi?
Son dönemde tüketici kredi faizlerinde düşüş yaşanıyor. Ancak uzmanlar, krediyle ev veya araç almayı planlayan kişilerin faizlerin daha da düşmesini beklemelerinin avantajlı olacağını belirtiyor. Milliyet'e konuşan yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, “Yüksek faizle borçlanmak mantıklı değil. Faiz oranları düşüş eğiliminde ve bu süreçte konut veya araç alımı ertelenmeli” dedi.
Kredi ve kredi kartı borçlarında artış
2024'ün ilk yarısında, kredi borçları nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bayram, "Kredi kartı faizleri yüzde 5 civarında ve bu yıllık bazda yüzde 60’a ulaşıyor. Vatandaşlar, alım güçlerini koruyabilmek için kredi kartlarına yükleniyor" ifadelerini kullandı.
Borç yapılandırması çözüm olacak mı?
Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren düzenleme ile kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlandı. Bayram, bu yapılandırma düzenlemesinin, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. "Yapılandırma ile borçlarını ödeyemeyenlerin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.
Bankalar faiz oranlarını düşürüyor
Enflasyonun yüzde 49'a gerilediğini belirten Bayram, bankaların kredi faizlerini düşürmeye başladığını vurguladı. "Faiz oranlarının daha da düşeceği beklentisiyle kredi kullanımı ertelenmeli. Acil bir durum yoksa ev veya araç alımı için yılbaşından sonra hareket edilmesi daha mantıklı" değerlendirmesinde bulundu.