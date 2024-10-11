https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/meteoroloji-tedbirinizi-alin-diyerek-kritik-uyarida-bulundu-gok-gurultulu-saganak-yagis-geliyor-1089083697.html

Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diyerek kritik uyarıda bulundu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diyerek kritik uyarıda bulundu: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, yarından itibaren kuvvetli sağanak yağışlar birçok bölgede... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T08:20+0300

2024-10-11T08:20+0300

2024-10-11T08:21+0300

meteoroloji

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Tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz, özellikle İskenderun Körfezi çevresi ve Toroslar bölgesi, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar alacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda da benzer hava koşulları etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.Rüzgar güneyli yönlerden esecekRüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanacak pus ve sis olayları, görüş mesafesini azaltarak ulaşımı olumsuz etkileyebilir.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutluMUĞLA °C, 31°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam ve gece saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, gece ve sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/yeni-yargi-reformu-yolda-iyi-hal-indirimi-ve-denetimli-serbestligin-kaldirilmasina-kadar-1089082507.html

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