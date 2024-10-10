https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-turkiyeye-2-milyon-afgan-gelecek-iddialarini-yalanladi-1089061868.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

DMM, "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasını yalanladı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:35+0300

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2024-10-10T16:35+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

göç

göçmen

afgan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialarDMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, göç, göçmen, afgan