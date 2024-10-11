https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gelir-dagiliminda-esitsizlik-artiyor-en-yuksek-gelire-sahip-grubun-toplam-gelirden-aldigi-pay-1089088306.html

Gelir dağılımında eşitsizlik artıyor: En yüksek gelire sahip grubun toplam gelirden aldığı pay yükseldi

Gelir dağılımında eşitsizlik artıyor: En yüksek gelire sahip grubun toplam gelirden aldığı pay yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7'ye yükseldi. Gelir dağılımında eşitsizliği ölçen gini katsayısı, 2006'dan bu... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:11+0300

2024-10-11T10:11+0300

2024-10-11T10:11+0300

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri bültenini düzelterek yeniden yayımladı. TÜİK, hane halkı gelirinin bileşeni olan izafi kiranın eksik hesaplanması dolayısıyla bazı göstergelerde sapmalar meydana geldiğini açıkladı.Buna göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1'e geriledi.Gelir dağılımında eşitsizlikGelir dağılımı eşitsizliğini ölçen gini katsayısı, bir önceki yıla göre 0,005 puan artış ile 0,420 olarak tahmin edildi.Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,488, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,431 olarak tahmin edildi.Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,9 ile aynı düzeyde kaldı.Gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 14,2'den 13,8'e düştü.En yüksek pay maaş ve ücretlereToplam gelir içerisinde en yüksek payı, yüzde 48,5 ile bir önceki yıla göre 2,3 puan artan maaş ve ücret geliri aldı.İkinci sırayı yüzde 22,1 ile önceki yıla göre 1,1 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17,6 ile önceki yıla göre 2,6 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluşturdu.Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı yüzde 20,5 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı ise yüzde 88,4 olarak gerçekleşti.En düşük gelire sahip bölgeTürkiye'de ortalama hane halkı fert geliri 90 lira 116 lira olarak hesaplandı.İstanbul, 124 bin 723 lirayla en yüksek gelire sahip bölge olarak kaydedildi.Van, Muş, Bitlis, Hakkari ise 41 bin 385 lira ile en düşük gelire sahip bölge oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ekonomi-koordinasyon-kurulundan-orta-vadeli-program-aciklamasi-olumlu-sonuclari-alinmaya-baslandi-1087382652.html

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Sputnik Türkiye

gelir, maaş, geçim, ekonomi, asgari ücret, işçi, işveren