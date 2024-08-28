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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'Orta Vadeli Program' açıklaması: 'Olumlu sonuçları alınmaya başlandı'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'Orta Vadeli Program' açıklaması: 'Olumlu sonuçları alınmaya başlandı'
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Orta Vadeli... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T17:08+0300
2024-08-28T17:26+0300
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl eylül ayında OVP'nin açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımların değerlendirildiği, uzun süredir hazırlıkları devam eden ve gelecek hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarının katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam ettiği belirtildi.'Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir'OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşüldüğü, ayrıca bakanlıkların da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, bugün yapılan EKK toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmalarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır'Bugün gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durumun üzerinde durulduğu, eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklüklerinin değerlendirildiği bildirildi."Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP'de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır" ifadesi kullanılan açıklamada, toplantıda enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikaların görüşüldüğü kaydedildi.Ekonomideki kazanımları kalıcı hale getirmek üzere, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanlarının toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, "Temel hedefimiz, ülkemizin dinamik ekonomisi, genç nüfusu, nitelikli işgücü, güvenilir iş ve yatırım ortamı, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla elde ettiği konumunu daha da pekiştirmektir. Hazırladığımız OVP ile bu hedefe ulaşacak politikaları ve atılacak adımları takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçireceğiz" değerlendirmesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ekonomi-koordinasyon-kurulu-pozitif-katki-sagliyor-diyerek-duyurdu-turk-lirasina-ilgi-artti-1086140597.html
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vedat işıkhan, alparslan bayraktar, mehmet şimşek, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat, abdullah güler, nihat zeybekci, efkan ala, fatih karahan, ekonomi koordinasyon kurulu, ovp, orta vadeli program (ovp), cevdet yılmaz
vedat işıkhan, alparslan bayraktar, mehmet şimşek, mehmet fatih kacır, ibrahim yumaklı, ömer bolat, abdullah güler, nihat zeybekci, efkan ala, fatih karahan, ekonomi koordinasyon kurulu, ovp, orta vadeli program (ovp), cevdet yılmaz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'Orta Vadeli Program' açıklaması: 'Olumlu sonuçları alınmaya başlandı'

17:08 28.08.2024 (güncellendi: 17:26 28.08.2024)
© AA / Arman ÖnalEkonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA / Arman Önal
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını aktarıldı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl eylül ayında OVP'nin açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımların değerlendirildiği, uzun süredir hazırlıkları devam eden ve gelecek hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarının katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam ettiği belirtildi.

'Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir'

OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşüldüğü, ayrıca bakanlıkların da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, bugün yapılan EKK toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmalarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Uyguladığımız OVP’nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, bu yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir. İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makro finansal istikrarımız güçlenmektedir. Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir.

'Ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır'

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durumun üzerinde durulduğu, eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklüklerinin değerlendirildiği bildirildi.
"Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP'de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır" ifadesi kullanılan açıklamada, toplantıda enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikaların görüşüldüğü kaydedildi.
Ekonomideki kazanımları kalıcı hale getirmek üzere, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanlarının toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, "Temel hedefimiz, ülkemizin dinamik ekonomisi, genç nüfusu, nitelikli işgücü, güvenilir iş ve yatırım ortamı, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla elde ettiği konumunu daha da pekiştirmektir. Hazırladığımız OVP ile bu hedefe ulaşacak politikaları ve atılacak adımları takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçireceğiz" değerlendirmesine yer verildi.
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