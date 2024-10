https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/valilik-duyurdu-vanda-gosteri-yuruyusleri-ve-toplantilara-yasak-geldi-1089032674.html

Valilik duyurdu: Van'da gösteri yürüyüşleri ve toplantılara yasak geldi

Van'da açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 9-13 Ekim tarihleri arasında 5 gün süreyle yasaklandı.Van Valiliği, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesi sebebiyle 9-13 Ekim tarihleri arasında gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını belirtti.5 gün süreyle yasakAçıklama yapan Van Valiliği "Van ili coğrafi sınırları içinde 9-13 Ekim tarihlerinde 5 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılması muhtemel şahıs ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlarına, bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

