https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkiye-kupasinda-diyarbekirspor-sahadan-cekildi-1089068112.html
Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi
Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor maçı Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynandı. Normal sürede gol sesi çıkmayan maçta 103... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T18:01+0300
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor konuk olduğu Osmaniyespor FK maçında sahadan çekildi. Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynanan Osmaniyespor Diyarbekirspor maçında normal süresinin golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle Osmaniyespor FK 1-0 önde geçti. 118. dakikada yaşanan faul pozisyonunda Diyarbekirsporlu oyuncular, hakem kararını beğenmeyerek soyunma odasına gitti. TFF Müsabaka ile ilgili kararı ilerleyen günlerde verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bursaspor-usaksporu-deplasmanda-1-0-yendi-1089065161.html
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Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor maçı Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynandı. Normal sürede gol sesi çıkmayan maçta 103. dakikada Osmaniyespor FK 1-0 öne geçti. 118. dakikada yaşanan hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor maçtan çekilme kararı aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor konuk olduğu Osmaniyespor FK maçında sahadan çekildi.
Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynanan Osmaniyespor Diyarbekirspor maçında normal süresinin golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle Osmaniyespor FK 1-0 önde geçti. 118. dakikada yaşanan faul pozisyonunda Diyarbekirsporlu oyuncular, hakem kararını beğenmeyerek soyunma odasına gitti. TFF Müsabaka ile ilgili kararı ilerleyen günlerde verecek.