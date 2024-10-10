https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tuik-acikladi-issizlik-azaldi-1089044139.html

TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı

TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu, 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

işsizlik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

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işsizlik, türkiye işsizlik, ağustos işsizlik