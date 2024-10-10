Türkiye
SON DAKİKA | TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 12 gündür kayıp: ‘Aileye neden geç haber verildi?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Volkan Ceyli: E-ticarette çok büyük rekabet dönüyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada sosyal medyaya tepkiler giderek artıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren bir girişimin hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
19:20
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Türkiye’den Discord’a peş peşe yasak: Sosyal medyanın karanlık yüzü için ne yapmalı?
19:27
5 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
19:39
1 dk
ÖZEL HABER
Kadın cinayetleriyle gündeme geldi: Kim bu inceller, nasıl haberleşiyorlar?
19:45
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
20:01
9 dk
SESLİ HABER
ABD’den ateşkes açıklaması: Hizbullah’ın gerilediğini gösteriyor
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı anlattı: Sabah karanlığında okula ve işe gitmek psikolojik sorunları artırıyor mu?
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
20:38
2 dk
ÖZEL HABER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu: İnsan beyni yapay zekaya entegre olabilir mi?
20:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’yi istila eden böcek: Kokarca
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tuik-acikladi-issizlik-azaldi-1089044139.html
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu, 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:10+0300
2024-10-10T10:30+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f1e71f7393f9e55a09fe01f5cba5457e.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakanlik-acikladi-misir-ithalatinda-tarife-kontenjani-uygulanacak-1089042528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0a/1074527750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b0fc3040d6fb6992b0eb5c84ebec94a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
işsizlik, türkiye işsizlik, ağustos işsizlik
işsizlik, türkiye işsizlik, ağustos işsizlik

TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı

10:10 10.10.2024 (güncellendi: 10:30 10.10.2024)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.
Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала