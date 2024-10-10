https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tuik-acikladi-issizlik-azaldi-1089044139.html
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu, 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:10+0300
2024-10-10T10:10+0300
2024-10-10T10:30+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakanlik-acikladi-misir-ithalatinda-tarife-kontenjani-uygulanacak-1089042528.html
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işsizlik, türkiye işsizlik, ağustos işsizlik
işsizlik, türkiye işsizlik, ağustos işsizlik
TÜİK açıkladı: İşsizlik azaldı
10:10 10.10.2024 (güncellendi: 10:30 10.10.2024)
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.5 oldu,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.