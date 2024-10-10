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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakanlik-acikladi-misir-ithalatinda-tarife-kontenjani-uygulanacak-1089042528.html
Bakanlık açıkladı: Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
Bakanlık açıkladı: Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak
Sputnik Türkiye
Yem ve nişasta sektörünün ana üretim girdilerinden mısır ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi yeniden belirlendi. Konuya ilişkin tebliğ de... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T09:40+0300
2024-10-10T09:40+0300
ekonomi
mısır
resmi gazete
ticaret bakanlığı
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Mısır ithalatına yıl sonuna kadar geçerli yüzde 5 gümrük vergili kota tanımlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.Bakanlığın piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine halinde ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri aldığı belirtilen açıklamada, mısırın başta kanatlı hayvan yemi dolayısıyla beyaz et ve nişasta sektörü olmak üzere gıda sanayisinde önemli bir üretim girdisi olduğu kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mısırın 2024 rekoltesinde olumsuz iklim koşullarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkemizde gerek dünyada önemli ölçüde düşüş beklenmekte olup, konu Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde yakinen takip edilmektedir. Bu itibarla iç piyasada söz konusu ürünün arzında yaşanabilecek sıkıntının gıda fiyatlarına yansıyabilecek etkilerinin önlenebilmesini teminen, ülkemiz ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığının da mutabakatıyla yıl sonuna kadar geçerli yeni bir düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemeyle mısır üreticisi çiftçimizin zarar görmeyeceği, mısırda arz-talep dengesini sağlayacak ve gıda sektöründe oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde, mısırda yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan dönemde 1 milyon tonun üzerindeki miktarda yapılacak ithalatta gümrük vergisi yüzde 130 uygulanmaya devam edecektir."Resmi Gazete'de yayımlandıAçıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edeceğinin altı çizildi.Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html
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mısır, resmi gazete, ticaret bakanlığı
mısır, resmi gazete, ticaret bakanlığı

Bakanlık açıkladı: Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak

09:40 10.10.2024
© AAMısır
Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Yem ve nişasta sektörünün ana üretim girdilerinden mısır ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi yeniden belirlendi. Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mısır ithalatına yıl sonuna kadar geçerli yüzde 5 gümrük vergili kota tanımlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.
Bakanlığın piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine halinde ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri aldığı belirtilen açıklamada, mısırın başta kanatlı hayvan yemi dolayısıyla beyaz et ve nişasta sektörü olmak üzere gıda sanayisinde önemli bir üretim girdisi olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mısırın 2024 rekoltesinde olumsuz iklim koşullarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkemizde gerek dünyada önemli ölçüde düşüş beklenmekte olup, konu Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde yakinen takip edilmektedir. Bu itibarla iç piyasada söz konusu ürünün arzında yaşanabilecek sıkıntının gıda fiyatlarına yansıyabilecek etkilerinin önlenebilmesini teminen, ülkemiz ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığının da mutabakatıyla yıl sonuna kadar geçerli yeni bir düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemeyle mısır üreticisi çiftçimizin zarar görmeyeceği, mısırda arz-talep dengesini sağlayacak ve gıda sektöründe oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde, mısırda yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan dönemde 1 milyon tonun üzerindeki miktarda yapılacak ithalatta gümrük vergisi yüzde 130 uygulanmaya devam edecektir."

Resmi Gazete'de yayımlandı

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edeceğinin altı çizildi.
Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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