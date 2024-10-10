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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rusyanin-abd-buyukelciligi-kiev-rejimi-kimyasal-silah-provokasyonu-planliyor-1089045409.html
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kiev rejimi kimyasal silah provokasyonu planlıyor
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kiev rejimi kimyasal silah provokasyonu planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Batılı ülkelerin yardımıyla çatışma bölgesinde kimyasal silah kullanımıyla ilgili olanlar da dahil bir dizi... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:08+0300
2024-10-10T10:30+0300
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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna'nın Batı'nın desteğiyle özel askeri operasyon bölgesinde kimyasal silah kullanımını da içeren bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeyi planladığına dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını kaydetti.Halihazırda Kiev rejimi ve küratörlerinin Rusya'yı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçlamak için delilleri karartmaya hazırlandığı bildirilen yazıda, bu planı hayata geçirmek için NATO ülkelerinin Kiev'e, zehirli maddelerin tespiti için 70'den fazla modern cihaz tedarik ettiği, Ukraynalı güvenlik güçleri mensuplarının da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) daha sonra sunulmak üzere delilleri karartmak için ülkede ve NATO ülkelerinde eğitildiği aktarıldı.Daha öne Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi ve Hollanda Büyükelçisi Vladimir Tarabrin, Moskova’nın Kiev rejiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını örgüte ilettiğini bildirerek bu bilgilerin mümkün olduğunca ciddiye alınması talebinde bulunmuştu. Tarabrin, ülkesinin Kiev'in kimyasal silah kullanımıyla ilgili OPCW'yi düzenli olarak bilgilendirdiğinin altını çizmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’yı suçlamak amacıyla özel askeri operasyon bölgesinde zehirli kimyasallar kullanma yoluyla bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.Kirillov, ABD'den gelen açıklamaların ve Ukrayna'ya aşırı miktarda kişisel koruyucu ekipman tedarikinin de Washington'un bu provokasyonlarda parmağı olduğunu kanıtladığını belirtmişti.Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında kloropikrin, Bi-Z, hidrosiyanik asit ve siyanojen klorür gibi kimyasalları 400'den fazla kez kullandığı açıklanmıştı.
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rusya, abd, ukrayna, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, kimyasal silah, provokasyon, nato, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw
rusya, abd, ukrayna, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, kimyasal silah, provokasyon, nato, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kiev rejimi kimyasal silah provokasyonu planlıyor

10:08 10.10.2024 (güncellendi: 10:30 10.10.2024)
© Fotoğraf : Rusya’nın ABD BüyükelçiliğiRusya’nın ABD Büyükelçiliği
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf : Rusya’nın ABD Büyükelçiliği
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Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Batılı ülkelerin yardımıyla çatışma bölgesinde kimyasal silah kullanımıyla ilgili olanlar da dahil bir dizi provokasyon gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.
Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Newsweek dergisi için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna'nın Batı'nın desteğiyle özel askeri operasyon bölgesinde kimyasal silah kullanımını da içeren bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeyi planladığına dair güvenilir bilgilere sahip olduklarını kaydetti.
Halihazırda Kiev rejimi ve küratörlerinin Rusya'yı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçlamak için delilleri karartmaya hazırlandığı bildirilen yazıda, bu planı hayata geçirmek için NATO ülkelerinin Kiev'e, zehirli maddelerin tespiti için 70'den fazla modern cihaz tedarik ettiği, Ukraynalı güvenlik güçleri mensuplarının da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) daha sonra sunulmak üzere delilleri karartmak için ülkede ve NATO ülkelerinde eğitildiği aktarıldı.
Daha öne Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi ve Hollanda Büyükelçisi Vladimir Tarabrin, Moskova’nın Kiev rejiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını örgüte ilettiğini bildirerek bu bilgilerin mümkün olduğunca ciddiye alınması talebinde bulunmuştu. Tarabrin, ülkesinin Kiev'in kimyasal silah kullanımıyla ilgili OPCW'yi düzenli olarak bilgilendirdiğinin altını çizmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’yı suçlamak amacıyla özel askeri operasyon bölgesinde zehirli kimyasallar kullanma yoluyla bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.
Kirillov, ABD'den gelen açıklamaların ve Ukrayna'ya aşırı miktarda kişisel koruyucu ekipman tedarikinin de Washington'un bu provokasyonlarda parmağı olduğunu kanıtladığını belirtmişti.
Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında kloropikrin, Bi-Z, hidrosiyanik asit ve siyanojen klorür gibi kimyasalları 400'den fazla kez kullandığı açıklanmıştı.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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