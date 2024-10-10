https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/nebenzya-knessetin-unrwayi-israilde-yasaklama-girisimi-bm-sartinin-ihlalidir-1089035970.html

Nebenzya: Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişimi BM Şartının ihlalidir

Nebenzya: Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişimi BM Şartının ihlalidir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişiminin BM Şartı'nın ihlali olduğunu belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T00:47+0300

2024-10-10T00:47+0300

2024-10-10T01:24+0300

dünya

vasiliy nebenzya

bm daimi temsilcisi

bm güvenlik konseyi

knesset

unrwa

israil

yasa tasarısı

onay

ihlal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında, İsrail parlamentosunun (Knesset) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmesi halinde BM Şartını ihlal edeceğini söyledi.Nebenzya “Knesset Dış Güvenlik Politikası Komisyonu’nun İsrail'deki UNRWA faaliyetlerinin yasaklanması ve çalışanlarının dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasına ilişkin iki yasa tasarısını onaylaması bizi özellikle endişelendiriyor” dedi.Nebenzya, İsrail'in UNRWA'ya yönelik bu tür girişimlerinin, BM Şartı, BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkları Sözleşmesi ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarının ihlali olacağını kaydetti.Rus diplomat, "Bunların hem Ortadoğu bölgesi hem de bir bütün olarak BM sistemi için çok olumsuz sonuçları olacaktır. Esasen İsrail, BM’nin istenmeyen uzman kurumlarının çalışmalarına keyfi yasaklar getirme hakkı talep ediyor” ifadelerini kullandı.‘İsrail, Filistin'in bölünmesine ilişkin BM kararını sabote ediyor’Nebenzya, İsrail'in BM’ye üye olmasına izin veren BM Genel Kurulu kararlarını bilinçli ve kasıtlı olarak baltaladığını belirtti.İsrail'in 1949'da Genel Kurul'un iki temel kararına uyulması ve uygulanması koşuluyla BM'ye kabul edildiğini hatırlatan Rus diplomat, bunların 181 sayılı Filistin'in iki devlete (Arap ve Yahudi) bölünmesine ilişkin karar ve 194 sayılı UNRWA'nın görev alanının temelini oluşturan mülteciler konusu olduğunu belirterek, “Paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. İsrail, söz konusu kararların uygulanmasını sabote ederek, aslında bilinçli ve kasıtlı olarak kendisinin BM'ye katılmasını sağlayan kararları ve anlayışları baltalıyor. Aynı zamanda Filistinlilerin de BM’ye tam üyeliğini reddetmeye devam ediyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/unrwa-israilin-faaliyetlerimizi-yasaklamadaki-asil-hedefi-milyonlarca-filistinli-multeci-1088989111.html

israil

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, knesset, unrwa, israil, yasa tasarısı, onay, ihlal, rusya, bm genel kurulu