https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/nebenzya-knessetin-unrwayi-israilde-yasaklama-girisimi-bm-sartinin-ihlalidir-1089035970.html
Nebenzya: Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişimi BM Şartının ihlalidir
Nebenzya: Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişimi BM Şartının ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişiminin BM Şartı'nın ihlali olduğunu belirtti. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T00:47+0300
2024-10-10T00:47+0300
2024-10-10T01:24+0300
dünya
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında, İsrail parlamentosunun (Knesset) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmesi halinde BM Şartını ihlal edeceğini söyledi.Nebenzya “Knesset Dış Güvenlik Politikası Komisyonu’nun İsrail'deki UNRWA faaliyetlerinin yasaklanması ve çalışanlarının dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasına ilişkin iki yasa tasarısını onaylaması bizi özellikle endişelendiriyor” dedi.Nebenzya, İsrail'in UNRWA'ya yönelik bu tür girişimlerinin, BM Şartı, BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkları Sözleşmesi ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarının ihlali olacağını kaydetti.Rus diplomat, "Bunların hem Ortadoğu bölgesi hem de bir bütün olarak BM sistemi için çok olumsuz sonuçları olacaktır. Esasen İsrail, BM’nin istenmeyen uzman kurumlarının çalışmalarına keyfi yasaklar getirme hakkı talep ediyor” ifadelerini kullandı.‘İsrail, Filistin'in bölünmesine ilişkin BM kararını sabote ediyor’Nebenzya, İsrail'in BM’ye üye olmasına izin veren BM Genel Kurulu kararlarını bilinçli ve kasıtlı olarak baltaladığını belirtti.İsrail'in 1949'da Genel Kurul'un iki temel kararına uyulması ve uygulanması koşuluyla BM'ye kabul edildiğini hatırlatan Rus diplomat, bunların 181 sayılı Filistin'in iki devlete (Arap ve Yahudi) bölünmesine ilişkin karar ve 194 sayılı UNRWA'nın görev alanının temelini oluşturan mülteciler konusu olduğunu belirterek, “Paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. İsrail, söz konusu kararların uygulanmasını sabote ederek, aslında bilinçli ve kasıtlı olarak kendisinin BM'ye katılmasını sağlayan kararları ve anlayışları baltalıyor. Aynı zamanda Filistinlilerin de BM’ye tam üyeliğini reddetmeye devam ediyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/unrwa-israilin-faaliyetlerimizi-yasaklamadaki-asil-hedefi-milyonlarca-filistinli-multeci-1088989111.html
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vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, knesset, unrwa, israil, yasa tasarısı, onay, ihlal, rusya, bm genel kurulu
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm güvenlik konseyi, knesset, unrwa, israil, yasa tasarısı, onay, ihlal, rusya, bm genel kurulu
Nebenzya: Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişimi BM Şartının ihlalidir
00:47 10.10.2024 (güncellendi: 01:24 10.10.2024)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Knesset'in UNRWA'yı İsrail'de yasaklama girişiminin BM Şartı'nın ihlali olduğunu belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında, İsrail parlamentosunun (Knesset) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmesi halinde BM Şartını ihlal edeceğini söyledi.
Nebenzya “Knesset Dış Güvenlik Politikası Komisyonu’nun İsrail'deki UNRWA faaliyetlerinin yasaklanması ve çalışanlarının dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasına ilişkin iki yasa tasarısını onaylaması bizi özellikle endişelendiriyor” dedi.
Nebenzya, İsrail'in UNRWA'ya yönelik bu tür girişimlerinin, BM Şartı, BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıkları Sözleşmesi ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarının ihlali olacağını kaydetti.
Rus diplomat, "Bunların hem Ortadoğu bölgesi hem de bir bütün olarak BM sistemi için çok olumsuz sonuçları olacaktır. Esasen İsrail, BM’nin istenmeyen uzman kurumlarının çalışmalarına keyfi yasaklar getirme hakkı talep ediyor” ifadelerini kullandı.
‘İsrail, Filistin'in bölünmesine ilişkin BM kararını sabote ediyor’
Nebenzya, İsrail'in BM’ye üye olmasına izin veren BM Genel Kurulu kararlarını bilinçli ve kasıtlı olarak baltaladığını belirtti.
İsrail'in 1949'da Genel Kurul'un iki temel kararına uyulması ve uygulanması koşuluyla BM'ye kabul edildiğini hatırlatan Rus diplomat, bunların 181 sayılı Filistin'in iki devlete (Arap ve Yahudi) bölünmesine ilişkin karar ve 194 sayılı UNRWA'nın görev alanının temelini oluşturan mülteciler konusu olduğunu belirterek, “Paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. İsrail, söz konusu kararların uygulanmasını sabote ederek, aslında bilinçli ve kasıtlı olarak kendisinin BM'ye katılmasını sağlayan kararları ve anlayışları baltalıyor. Aynı zamanda Filistinlilerin de BM’ye tam üyeliğini reddetmeye devam ediyor” diye konuştu.