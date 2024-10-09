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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-ukraynanin-kimyasal-silah-kullanimina-iliskin-sorusturmanin-sonuclarini-opcwye-iletti-1089034648.html
Rusya, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını OPCW'ye iletti
Rusya, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını OPCW'ye iletti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Tarabrin, Rusya’nın Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını örgüte ilettiğini belirtti. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T23:52+0300
2024-10-09T23:51+0300
ukrayna krizi
vladimir tarabrin
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
ukrayna
kimyasal silah
soruşturma
hollanda
abd
kiev
washington
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Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi ve Hollanda Büyükelçisi Vladimir Tarabrin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını OPCW'ye ilettiğini söyledi.Tarabrin, “Rus tarafı, Ukraynalı milliyetçilerin kimyasal silah kullandıkları vakaları dikkatlice kaydediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın kimyasal-analitik laboratuvarı temelinde ve OPCW'nin gerekliliklerine uygun olarak yürütülen soruşturmanın sonuçları, katılımcı devletlere dağıtılmak üzere Teknik Sekreterliğe iletildi” dedi.Rus diplomat, Teknik Sekreterliğe ve örgüte üye ülkelere, sağlanan bilgileri mümkün olduğunca ciddiye almaları çağrısında bulundu.Tarabrin, Rusya’nın Kiev rejiminin kimyasal silah kullandığı konusunda OPCW'yi düzenli olarak bilgilendirdiğini kaydetti.Rus diplomat ayrıca, Ukrayna'nın zehirli kimyasallar kullanarak büyük ölçekli provokasyonlar hazırladığına dair gelen bilgilerin de ciddi kaygılara yol açtığını ekledi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’yı suçlamak amacıyla özel askeri operasyon bölgesinde zehirli kimyasallar kullanma yoluyla bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.Kirillov, ABD'den gelen açıklamaların ve Ukrayna'ya aşırı miktarda kişisel koruyucu ekipman tedarikinin de Washington'un bu provokasyonlarda parmağı olduğunu kanıtladığını belirtmişti.Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında kloropikrin, Bi-Z, hidrosiyanik asit ve siyanojen klorür gibi kimyasalları 400'den fazla kez kullandığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rus-disislerinden-abd-ve-muttefiklerine-kimyasal-silahlar-konusunda-atesle-oynamama-cagrisi-1088936951.html
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vladimir tarabrin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kimyasal silah, soruşturma, hollanda, abd, kiev, washington, igor kirillov
vladimir tarabrin, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kimyasal silah, soruşturma, hollanda, abd, kiev, washington, igor kirillov

Rusya, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını OPCW'ye iletti

23:52 09.10.2024
© AFP 2023 / BAS CZERWINSKI / ANPOPCW
OPCW - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AFP 2023 / BAS CZERWINSKI / ANP
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Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Tarabrin, Rusya’nın Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını örgüte ilettiğini belirtti.
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi ve Hollanda Büyükelçisi Vladimir Tarabrin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'nın kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını OPCW'ye ilettiğini söyledi.
Tarabrin, “Rus tarafı, Ukraynalı milliyetçilerin kimyasal silah kullandıkları vakaları dikkatlice kaydediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın kimyasal-analitik laboratuvarı temelinde ve OPCW'nin gerekliliklerine uygun olarak yürütülen soruşturmanın sonuçları, katılımcı devletlere dağıtılmak üzere Teknik Sekreterliğe iletildi” dedi.
Rus diplomat, Teknik Sekreterliğe ve örgüte üye ülkelere, sağlanan bilgileri mümkün olduğunca ciddiye almaları çağrısında bulundu.
Tarabrin, Rusya’nın Kiev rejiminin kimyasal silah kullandığı konusunda OPCW'yi düzenli olarak bilgilendirdiğini kaydetti.
Rus diplomat ayrıca, Ukrayna'nın zehirli kimyasallar kullanarak büyük ölçekli provokasyonlar hazırladığına dair gelen bilgilerin de ciddi kaygılara yol açtığını ekledi.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Ukrayna’nın Rusya’yı suçlamak amacıyla özel askeri operasyon bölgesinde zehirli kimyasallar kullanma yoluyla bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıklamıştı.
Kirillov, ABD'den gelen açıklamaların ve Ukrayna'ya aşırı miktarda kişisel koruyucu ekipman tedarikinin de Washington'un bu provokasyonlarda parmağı olduğunu kanıtladığını belirtmişti.
Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında kloropikrin, Bi-Z, hidrosiyanik asit ve siyanojen klorür gibi kimyasalları 400'den fazla kez kullandığı açıklanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
DÜNYA
Rus Dışişleri’nden ABD ve müttefiklerine kimyasal silahlar konusunda ateşle oynamama çağrısı
7 Ekim, 20:05
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