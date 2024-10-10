https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/rahmi-koca-bir-gunlugune-baskasinin-isini-yapsaniz-kim-olurdunuz-sorusu-ya-odaci-olurdum-ya-da-1089051014.html
Rahmi Koç'a 'Bir günlüğüne başkasının işini yapsanız kim olurdunuz' sorusu: 'Ya odacı olurdum ya da çaycı'
Rahmi Koç'a 'Bir günlüğüne başkasının işini yapsanız kim olurdunuz' sorusu: 'Ya odacı olurdum ya da çaycı'
Sputnik Türkiye
Koç Holding'in lideri Rahmi M. Koç, iş yerinde bir günlüğüne yapmak istediği işi, en büyük hayalini ve özel meraklarına ilişkin açıklamalar yaptı. "İş yerinde... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T12:16+0300
2024-10-10T12:16+0300
2024-10-10T12:16+0300
yaşam
rahmi koç
çaycı
koç holding
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Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Selamlique İstanbul'un popüler programı "1 Fincan Kahve, 40 Soru"ya konuk olarak, iş dünyasına ve hayata dair pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.Koç, programda kariyerine dair önemli dönüm noktalarını ve başından geçen ilginç olayları paylaştı. Müzik ve sinema zevklerinden bahseden Koç, en sevdiği şarkıcı ve filmi açıkladı."İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna Koç'tan oldukça ilginç bir cevap geldi. İş hayatının stresinden uzaklaşmak istediğini belirten Koç, "Ya odacı olurdum ya çaycı" şeklinde esprili bir yanıt verdi.Çocukluk hayalleri hakkında konuşan Koç, "En çok kurduğum hayal hiç programsız plajda bir mayoyla gezmek akşama kadar. Maalesef hiç olamadı. Plajda bile program program, misafir ağırlama şu bu... Hep meşgul olduk" diyerek yoğun iş temposunu anlattı..Rahmi Koç, kahve içmediğini belirtirken, ameliyat sonrası bıraktığını söyledi ve "1984 den evvel çay ve kahve içerdim. Şimdi ne kahve ne çay içiyorum, sadece papatyı çayı.""Gün 24 saat yerine 48 saat olsa çok daha işim rahat olurdu." diye konuşan Koç, antika merakının kaynağının annesi olduğunu söylerken," Herkes denize girerdin annem beni antikacılara sürüklerdi. Pek sevmezdim ama dönüşte Japon pazarından bana bir oyuncak alırdı. Kızgınlığımı giderirdi." anısını aktardı. Koç, "Torunlarınızdan birisi sevgilisinin adını dövme yaptırdı ona ne derdiniz?" sorusuna, espirili şekilde şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gelir-vergisi-sampiyonu-is-insani-rahim-koc-oldu-1088332707.html
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rahmi koç, rahmi koç plaj, rahmi koç çaycı
rahmi koç, rahmi koç plaj, rahmi koç çaycı
Rahmi Koç'a 'Bir günlüğüne başkasının işini yapsanız kim olurdunuz' sorusu: 'Ya odacı olurdum ya da çaycı'
Koç Holding'in lideri Rahmi M. Koç, iş yerinde bir günlüğüne yapmak istediği işi, en büyük hayalini ve özel meraklarına ilişkin açıklamalar yaptı. "İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna Koç, "Ya odacı olurdum ya çaycı" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Selamlique İstanbul'un popüler programı "1 Fincan Kahve, 40 Soru"ya konuk olarak, iş dünyasına ve hayata dair pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu.
Koç, programda kariyerine dair önemli dönüm noktalarını ve başından geçen ilginç olayları paylaştı. Müzik ve sinema zevklerinden bahseden Koç, en sevdiği şarkıcı ve filmi açıkladı.
"İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna Koç'tan oldukça ilginç bir cevap geldi. İş hayatının stresinden uzaklaşmak istediğini belirten Koç, "Ya odacı olurdum ya çaycı" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
Çocukluk hayalleri hakkında konuşan Koç, "En çok kurduğum hayal hiç programsız plajda bir mayoyla gezmek akşama kadar. Maalesef hiç olamadı. Plajda bile program program, misafir ağırlama şu bu... Hep meşgul olduk" diyerek yoğun iş temposunu anlattı..
Rahmi Koç, kahve içmediğini belirtirken, ameliyat sonrası bıraktığını söyledi ve "1984 den evvel çay ve kahve içerdim. Şimdi ne kahve ne çay içiyorum, sadece papatyı çayı."
"Gün 24 saat yerine 48 saat olsa çok daha işim rahat olurdu." diye konuşan Koç, antika merakının kaynağının annesi olduğunu söylerken," Herkes denize girerdin annem beni antikacılara sürüklerdi. Pek sevmezdim ama dönüşte Japon pazarından bana bir oyuncak alırdı. Kızgınlığımı giderirdi." anısını aktardı.
Koç, "Torunlarınızdan birisi sevgilisinin adını dövme yaptırdı ona ne derdiniz?" sorusuna, espirili şekilde şu yanıtı verdi:
"Kızı hiç değiştirme derdim, bir dövme daha yaptırmak icap eder."