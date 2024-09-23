https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gelir-vergisi-sampiyonu-is-insani-rahim-koc-oldu-1088332707.html

Gelir Vergisi şampiyonu iş insanı Rahim Koç oldu

Gelir Vergisi şampiyonu iş insanı Rahim Koç oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefler listesi açıklandı. İş insanı Rahmi Koç, 480 milyon lira ile listenin ilk sırasında yer... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T13:36+0300

2024-09-23T13:36+0300

2024-09-23T13:40+0300

ekonomi

rahmi koç

vergi

vergi beyannamesi

vergi beyanı

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Ankara Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda il genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 480 milyon lira vergi ödeyen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, gelir vergisi listesinde ilk sırada yer aldı. Türkiye Elektrik İletişim ilk sırada Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ ilk sırada yer alırken, Eti Maden İşletmeleri 3 milyar 598 milyon TL ile en çok vergi ödeyen ikinci şirket oldu.Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html

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rahmi koç, vergi, vergi beyannamesi, vergi beyanı