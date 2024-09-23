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Gelir Vergisi şampiyonu iş insanı Rahim Koç oldu
Gelir Vergisi şampiyonu iş insanı Rahim Koç oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefler listesi açıklandı. İş insanı Rahmi Koç, 480 milyon lira ile listenin ilk sırasında yer... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:36+0300
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ekonomi
rahmi koç
vergi
vergi beyannamesi
vergi beyanı
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Ankara Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda il genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 480 milyon lira vergi ödeyen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, gelir vergisi listesinde ilk sırada yer aldı. Türkiye Elektrik İletişim ilk sırada Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ ilk sırada yer alırken, Eti Maden İşletmeleri 3 milyar 598 milyon TL ile en çok vergi ödeyen ikinci şirket oldu.Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra:
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rahmi koç, vergi, vergi beyannamesi, vergi beyanı
rahmi koç, vergi, vergi beyannamesi, vergi beyanı

Gelir Vergisi şampiyonu iş insanı Rahim Koç oldu

13:36 23.09.2024 (güncellendi: 13:40 23.09.2024)
© AARahmi Koç
Rahmi Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
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Ankara'nın en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefler listesi açıklandı. İş insanı Rahmi Koç, 480 milyon lira ile listenin ilk sırasında yer aldı.
Ankara Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda il genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 480 milyon lira vergi ödeyen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, gelir vergisi listesinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletişim ilk sırada

Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ ilk sırada yer alırken, Eti Maden İşletmeleri 3 milyar 598 milyon TL ile en çok vergi ödeyen ikinci şirket oldu.
Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra:
1 MUSTAFA RAHMİ KOÇ 480.080.162,58
2 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
3 MERT GÜR 142.688.394,24
4 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
5 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
6 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
7 ERMAN ILICAK 86.206.778,06
8 FERİDUN GEÇGEL 83.175.203,32
9 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
10 HAYRETTİN REŞAT KÖYMEN 54.363.344,44
1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 5.820.245.724,64
2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ 3.598.960.099,17
3 İLLER BANKASI A.Ş. 2.417.612.339,00
4 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
5 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
6 TÜRK TRAKTÖR A.Ş. 2.021.778.543,78
7 ETİ SODA ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. 1.738.012.310,19
8 DEVLET HAVA MEYDANLARI 1.343.528.182,06
9 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
10 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ
Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
EKONOMİ
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
28 Ağustos, 10:25
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