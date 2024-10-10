https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/msb-kaynaklarindan-lubnanla-ilgili-aciklama-gemilerimiz-ve-ucaklarimiz-olabilecek-yeni-tahliyeler-1089053777.html

MSB kaynaklarından Lübnan'la ilgili açıklama: 'Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazır'

MSB kaynaklarından Lübnan'la ilgili açıklama: 'Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazır'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Lübnan'dan tahliyelere ilişkin, ihtiyaç duyulması halinde yeni tahliye planlamaları yapılabileceğini, gemilerin ve uçakların... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T12:29+0300

2024-10-10T12:29+0300

2024-10-10T12:29+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

bilgilendirme

lübnan

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok'Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:Bugün gerçekleştirilen tahliyenin dışında Lübnan'a ilişkin yeni bir tahliye planı olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, "Planlamaya esas olan konu talep. Bugün ilk tahliye operasyonumuzu gerçekleştirerek vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Tahliye planları gelen talebe göre planlanmaktadır. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır." şeklinde konuştu.'Tuğgenerdal Çokay'ın rütbesi geri alındı'Bakanlık kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır." açıklamasını yaptı.Gelişmelerle ilgili bilgi verildiBakanlık kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlere ilişkin, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur." değerlendirmesini yaptı.Eurofighter savaş uçaklarının tedarikindeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/msb-tsk-her-turlu-tehdit-ve-tehlikeyi-bertaraf-etmeye-muktedir-1088761767.html

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milli savunma bakanlığı (msb), bilgilendirme, lübnan