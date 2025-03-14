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Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü
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Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü
Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlar yeni güne bir kez daha yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Gram altın ne kadar?Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.Altında rekor serisiAltının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.Çeyrek altın ne kadar?Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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gram altın rekor, gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, altın fiyatları 14 mart

Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü

11:01 14.03.2025 (güncellendi: 11:06 14.03.2025)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA
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Altın fiyatlar yeni güne bir kez daha yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 liraya yükseldi.
Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı.

Gram altın ne kadar?

Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.

Altında rekor serisi

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
EKONOMİ
Gram altından yeni rekor geldi
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