https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/altin-yeniden-rekor-serisine-basladi-gram-altin-yeni-zirveyi-gordu-1094507621.html

Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü

Altın yeniden rekor serisine başladı: Gram altın yeni zirveyi gördü

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlar yeni güne bir kez daha yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T11:01+0300

2025-03-14T11:01+0300

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Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Gram altın ne kadar?Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.Altında rekor serisiAltının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.Çeyrek altın ne kadar?Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/gram-altindan-yeni-rekor-geldi-1094467500.html

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