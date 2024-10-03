https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/msb-tsk-her-turlu-tehdit-ve-tehlikeyi-bertaraf-etmeye-muktedir-1088761767.html

MSB: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir

MSB: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir

Sputnik Türkiye

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" ifadeleri yer aldı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:39+0300

2024-10-03T12:41+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

lübnan

israil-filistin

israil

zeki aktürk

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088762154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f421cc319d43a4ce43adab80f76c2e00.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB'nin son bir haftaki faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. "Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur." diyen Aktürk, dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.Hudut güvenliğinde çok katmanlı emniyet sistemi Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Türkiye'nin 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 11 Ekim'de İtalya'ya devredileceğini bildiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:"Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz."'Kalıcı önlemler alınması şarttır'Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır." dedi.'TSK her türlü tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir'Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/msbden-aciklama-turk-vatandaslari-lubnandan-tahliye-olacak-mi--1088473705.html

türkiye

lübnan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, israil-filistin, israil, zeki aktürk, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), güvenlik