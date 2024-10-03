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MSB: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir
MSB: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir
Sputnik Türkiye
MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" ifadeleri yer aldı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:39+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB'nin son bir haftaki faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. "Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur." diyen Aktürk, dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.Hudut güvenliğinde çok katmanlı emniyet sistemi Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Türkiye'nin 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 11 Ekim'de İtalya'ya devredileceğini bildiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:"Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz."'Kalıcı önlemler alınması şarttır'Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır." dedi.'TSK her türlü tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir'Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/msbden-aciklama-turk-vatandaslari-lubnandan-tahliye-olacak-mi--1088473705.html
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milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, israil-filistin, israil, zeki aktürk, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), güvenlik
milli savunma bakanlığı (msb), lübnan, israil-filistin, israil, zeki aktürk, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), güvenlik

MSB: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir

12:39 03.10.2024 (güncellendi: 12:41 03.10.2024)
© Milli Savunma BakanlığıTuğamiral Zeki Aktürk
Tuğamiral Zeki Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Milli Savunma Bakanlığı
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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB'nin son bir haftaki faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. "Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur." diyen Aktürk, dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.

Hudut güvenliğinde çok katmanlı emniyet sistemi

Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır, 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur."
Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Türkiye'nin 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini 11 Ekim'de İtalya'ya devredileceğini bildiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz."

'Kalıcı önlemler alınması şarttır'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır." dedi.

'TSK her türlü tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir'

Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"MSB ve TSK olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir. TSK, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
MSB'den açıklama: Türk vatandaşları Lübnan'dan tahliye olacak mı?
26 Eylül, 15:24
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