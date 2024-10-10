https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/israil-maliye-bakani-smotrichten-tepki-ceken-buyuk-israil-sozleri-kudusun-gelecegi-sama-kadar-1089062162.html

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten tepki çeken 'Büyük İsrail' sözleri: 'Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır'

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten tepki çeken 'Büyük İsrail' sözleri: 'Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır'

Sputnik Türkiye

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş “Büyük İsrail”... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:38+0300

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İsrail Maliye Bakanı Smotrich, “Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" dedi. Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeselde konuşan Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi. Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.İsrail Maliye Bakanı Smotrich kimdir? Smotrich, 2022 yılından beri İsrail Maliye Bakanı olarak görev yapıyor. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce de "Filistin halkı diye bir şey yok" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230305/etnik-temizlik-cagrisi-yapan-israilli-bakan-smotrich-kelimeleri-yanlis-sectim-1067821724.html

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