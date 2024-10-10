https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/discordda-grup-yonetici-oldugu-iddia-edilen-ebu-cehil-rumuzlu-cocuga-ev-hapsi-1089072468.html

Discord'da grup yönetici olduğu iddia edilen 'Ebu Cehil' rumuzlu çocuğa ev hapsi

Discord'da grup yönetici olduğu iddia edilen 'Ebu Cehil' rumuzlu çocuğa ev hapsi

Sputnik Türkiye

Sosyal paylaşım platformlarında C31K isimli grup yöneticisi olarak adı geçen ve Tokat'ın Zile ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki çocuğa ev hapsi cezası verildi. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T19:53+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden birinin E.K. adlı çocuk olduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Tokat Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını açıklamıştı. 17 yaşındaki E.K. iddiaya göre, Ankara'da bu konuyla ilgili gözaltına alındı ve kovuşturmaya yer yoktur denilerek serbest bırakıldı. 'Bu grupla uzaktan yakından alakam yoktur'Babasının atanması nedeniyle kısa süre önce Zile ilçesine geldiği öğrenilen E.K., 'Hz. Ebu Cehil' kullanıcı adı ile grupta üye olarak bulunmasına dair tespitlere ulaşılınca gözaltına alınmıştı. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan E.K'nın ilk ifadesinde, “Ben yapmadım, ben grubu kurmadım, bu grupla uzaktan yakından alakam yoktur” dediği öğrenildi.E.K'nın telefonun yapılacak inceleme sonuçları beklenirken, şahsa denetimli ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/discordda-bir-cocugun-da-bulundugu-goruntulerle-ilgili-sorusturmada-1-tutuklama-daha-1089072086.html

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