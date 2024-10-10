https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/discordda-bir-cocugun-da-bulundugu-goruntulerle-ilgili-sorusturmada-1-tutuklama-daha-1089072086.html
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
Discord'da bir çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T19:42+0300
2024-10-10T19:42+0300
2024-10-10T19:49+0300
discord
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
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Mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan 'HAHA' rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından tutuklandı.Soruşturma kapsamında şüpheli T.D., 9 Ekim Salı günü tutuklanmıştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığı'nca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıitı.
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Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
19:42 10.10.2024 (güncellendi: 19:49 10.10.2024)
Discord'da bir çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından bir kişi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2 oldu.
Mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan 'HAHA' rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından tutuklandı.
Soruşturma kapsamında şüpheli T.D., 9 Ekim Salı günü tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığı'nca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin Ankara'da gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıitı.