https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ciadeki-taciz-skandallari-devam-ediyor-abd-ordusundaki-orandahayuksek-1089073676.html

CIA'deki taciz skandalları devam ediyor: 'ABD ordusundaki oran daha yüksek'

CIA'deki taciz skandalları devam ediyor: 'ABD ordusundaki oran daha yüksek'

Sputnik Türkiye

Kuzey Virginia ve Washington DC'deki mahkemeler bir yıldan uzun bir süredir Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) cinsel saldırı iddialarına ilişkin davaları... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T21:30+0300

2024-10-10T21:30+0300

2024-10-10T21:30+0300

dünya

abd

cia

abd merkezi istihbarat teşkilat

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

tecavüz

uyuşturucu

abd ordusu

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Virginia'da sonuçlanan iki dava hafif saldırı suçundan mahkumiyetle sonuçlanırken CIA görevlisi Brian Jeffrey Raymond, beş farklı ülkeden 27 masum kadına uyuşturucu vermek ve bu kadınlardan onuna tecavüz etmek ya da rıza dışı cinsel ilişkiye girmek suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN'nin haberinde, bir memurun kovulmasıyla sonuçlanan en az bir iddia da dahil olmak üzere süren bu kötü şöhretli teşkilatı rahatsız etmeye devam ettiği belirtildi.Öyle ki son bir kadın, CIA'deki diğer cinsel saldırı ve taciz iddiaları hakkında kongre denetim komitelerine kapalı olarak ifade vermek üzere Capitol Hill'e gitmişti.Tüm bunlara ek olarak Avrupa'da görevli gizli bir CIA görevlisinin, en az üç meslektaşına 'tedavisi mümkün olmayan' cinsel yolla bulaşan bir hastalığı bilerek bulaştırmakla suçlanmıştı.'ABD ordusundaki oran daha yüksek'Bir süre önce CIA ilk kez cinsel taciz sorununun kapsamını anlamayı amaçlayan bir iç anket düzenlemişti.Daha önce rapor edilmemiş olan bu anket sonuçlarına göre, CIA'in işyerinde cinsel şiddet oranının ulusal ortalamanın biraz üzerinde olduğunu ortaya çıkarken yine cinsel saldırı suçlarının yoğun bir şekilde yaşandığı bir başka kurum olan ABD ordusundan daha düşük olduğu ifade edildi.CIA Operasyon Direktörü Maura Burns'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kaynak tarafından ABD basınına açıklanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 28'i CIA'de çalışırken en az bir kez cinsel açıdan düşmanca bir iş ortamına maruz kaldıklarını belirtirken yüzde yüzde 9'u son 12 ay içinde en az bir kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.Anket katılımcılarının yüzde 7'si kurumdaki kariyerleri boyunca en az bir kez istenmeyen cinsel temas veya saldırıya maruz kaldıklarını belirtirken yüzde 1'i ise bu deneyimin son bir yıl içinde gerçekleştiğini bildirdi.Cinsel suçlar neden bildirilmiyor?ABD basınında yer alan haberlere göre birçok CIA çalışanının, gizli bilgileri ifşa etme, tacizcilerinden misilleme görme ya da kolluk kuvvetlerinin tepkisini çekme korkusuyla cinsel saldırıları bildirmekten çekindiği bilgisi yer alıyor.Bu yılın başlarında, teşkilatın genel müfettişi tarafından hazırlanan 648 sayfalık bir rapora ve kongre müfettişleri tarafından yapılan ayrı bir incelemeye göre, CIA'nın şikayetleri ele alma biçiminde ciddi eksiklikler olduğunu ortaya koyulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/zaharova-abd-uluslararasi-ahlak-bekciligini-birakip-rapci-diddynin-kurbani-olan-cocuklarla-1089004100.html

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