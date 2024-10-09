https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/zaharova-abd-uluslararasi-ahlak-bekciligini-birakip-rapci-diddynin-kurbani-olan-cocuklarla-1089004100.html

Zaharova: ABD 'uluslararası ahlak bekçiliğini' bırakıp rapçi Diddy'nin 'kurbanı' olan çocuklarla ilgilenmeli

Zaharova: ABD 'uluslararası ahlak bekçiliğini' bırakıp rapçi Diddy'nin 'kurbanı' olan çocuklarla ilgilenmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası bir ahlak bekçisi gibi hareket eden ABD'nin, bunun yerine Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:30+0300

2024-10-09T11:30+0300

2024-10-09T11:30+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Radyo Sputnik ve Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından 'sınır dışı edildiği' iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD'nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, "(ABD) Son yıllarda gözleri dönmüş bir şekilde Ukrayna'yla değil, ilgiliymiş gibi yaparak 'Ukraynalı çocuklar meselesiyle' de uğraşıyorlar. Washington, Moskova'nın tanımadığı UCM'nin Rusya'daki çocuk 'suçlarının' soruşturulmasıyla ilgili kararını memnuniyetle karşılıyor. Bir sorum var: Eğer ABD ve tüm devlet mekanizması Ukraynalı çocukların akıbetinden bu kadar endişe duyuyorsa, kendi çocuklarının, malum çocukların yaşadıklarıyla da biraz ilgilenmeliler. Belki aynı UCM, kendilerine karşı da dava açar mı?" dedi.Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp P. Diddy'nin 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye ederek "ABD, kendi topraklarında onlarca yıldır 'kurban' olan çocuklar dışında her şeyle meşgul" ifadelerini kullandı.ABD polisinin, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ve Beyaz Saray'ın P. Diddy'nin işlediği suçları bilmemesinin imkansız olduğunu kaydeden Zaharova, bazılarının korktuğunu, bazılarının ise doğru zamanı bekleyerek bu bilgiyi sakladığını vurguladı.Ne olmuştu?Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.Bugün hakim karşısına çıkacak olan Combs, suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ukrayna-rusya-topraklarina-47-ihayla-saldirdi-1088997977.html

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