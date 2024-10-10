https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/guneste-dev-patlama-kuzey-isiklari-tekrar-turkiyeden-gorulebilir-1089036854.html
Güneş'te dev patlama: Kuzey ışıkları tekrar Türkiye'den görülebilir
Güneş'te dev patlama: Kuzey ışıkları tekrar Türkiye'den görülebilir
Sputnik Türkiye
Güneşte meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan etkilerin Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Etkiler Dünya'ya ulaştığında isse kuzey ışıkları tekrardan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T01:55+0300
2024-10-10T01:55+0300
2024-10-10T01:55+0300
yaşam
kuzey ışıkları
türkiye
güneş
güneş patlaması
jeomanyetik fırtına
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Güneş'te bir patlama meydana geldi. Uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurdu. Aynı zamanda patlamanın etkilerinin Dünya'dan görülebileceği aktarıldı. Space Weather Live'ın verdiği bilgilere göre, 10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle benzer olacağı tahmin ediliyor.'Kuzey ışıkları görülebilir'Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti. Uzmanlar, bu kez de benzer bir durumun yaşanabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/1088759470.html
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kuzey ışıkları, kuzey ışıkları türkiye, güneş patlaması,
kuzey ışıkları, kuzey ışıkları türkiye, güneş patlaması,
Güneş'te dev patlama: Kuzey ışıkları tekrar Türkiye'den görülebilir
Güneşte meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan etkilerin Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Etkiler Dünya'ya ulaştığında isse kuzey ışıkları tekrardan Türkiye'den gözükebilir.
Güneş'te bir patlama meydana geldi. Uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurdu. Aynı zamanda patlamanın etkilerinin Dünya'dan görülebileceği aktarıldı.
Space Weather Live'ın verdiği bilgilere göre, 10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle benzer olacağı tahmin ediliyor.
'Kuzey ışıkları görülebilir'
Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti. Uzmanlar, bu kez de benzer bir durumun yaşanabileceğini belirtiyor.