https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/guneste-dev-patlama-kuzey-isiklari-tekrar-turkiyeden-gorulebilir-1089036854.html

Güneş'te dev patlama: Kuzey ışıkları tekrar Türkiye'den görülebilir

Güneş'te dev patlama: Kuzey ışıkları tekrar Türkiye'den görülebilir

Sputnik Türkiye

Güneşte meydana gelen patlamanın ardından ortaya çıkan etkilerin Dünya'ya ulaşması bekleniyor. Etkiler Dünya'ya ulaştığında isse kuzey ışıkları tekrardan... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T01:55+0300

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2024-10-10T01:55+0300

yaşam

kuzey ışıkları

türkiye

güneş

güneş patlaması

jeomanyetik fırtına

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Güneş'te bir patlama meydana geldi. Uzmanlar, Güneş'ten gelen hızlı bir enerji patlamasının Dünya’ya ulaşabileceğini duyurdu. Aynı zamanda patlamanın etkilerinin Dünya'dan görülebileceği aktarıldı. Space Weather Live'ın verdiği bilgilere göre, 10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da civarında etkili olacağı tahmin edilen etkiler, Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçlü jeomanyetik fırtınanın etkileriyle benzer olacağı tahmin ediliyor.'Kuzey ışıkları görülebilir'Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti. Uzmanlar, bu kez de benzer bir durumun yaşanabileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/1088759470.html

güneş

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kuzey ışıkları, kuzey ışıkları türkiye, güneş patlaması,