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Arap uzman: Batı, geri kalanları kontrol etmek için kültür ve bilimi kullanıyor
Arap uzman: Batı, geri kalanları kontrol etmek için kültür ve bilimi kullanıyor
Sputnik Türkiye
Arap uluslararası meseleler uzmanı Maalouf, Batı’nın sadece çifte standartlara alışkın olmakla kalmayıp, aynı zamanda geri kalanları kontrol edebilmek için... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T21:25+0300
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mariya zaharova
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Uluslararası meseleler uzmanı Tony Maalouf, Sputnik’e demecinde Batı’nın kendi kültürel gündemini dünyanın geri kalanına dayatma girişimlerine değindi.Maalouf, “Ne yazık ki Batı sadece çifte standartlara alışkın olmakla kalmayıp, aynı zamanda geri kalanları kontrol edebilmek için kültürü, bilimi ve mümkün olan diğer her şeyi kullanıyor. Ve bir yerlerde değerlerini aşılamayı başardılar” dedi ve şöyle devam etti:Arap uzman, “Batı, Rusya’ya da yabancı bir kültür aşılamaya çalıştı, ancak bu ülkedeki aile gelenekleri ve bu geleneklerin korunması temellerden biridir, zira Rus toplumu, geleneklerine saygı duymak üzere bir araya gelen çeşitli etnik grupların temsilcilerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Raed El Masri ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bu konuda yaptığı yorumları tam isabet olarak nitelendirdi:Ne olmuştu?Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından ‘sınır dışı edildiği’ iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD’nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirmişti.ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye etmişti.Konuya ilişkin olarak Telegram hesabından da açıklama yapan Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını kaydetmişti"Amerikan şov dünyasının idollerinin çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diye devam eden Zaharova, P. Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/zaharova-abd-uluslararasi-ahlak-bekciligini-birakip-rapci-diddynin-kurbani-olan-cocuklarla-1089004100.html
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abd, batı, kültür, bilim, kontrol, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sean combs
abd, batı, kültür, bilim, kontrol, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sean combs

Arap uzman: Batı, geri kalanları kontrol etmek için kültür ve bilimi kullanıyor

21:25 10.10.2024
© AP Photo / Mark LennihanÖzgürlük Heykeli
Özgürlük Heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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Arap uluslararası meseleler uzmanı Maalouf, Batı’nın sadece çifte standartlara alışkın olmakla kalmayıp, aynı zamanda geri kalanları kontrol edebilmek için kültürü, bilimi ve mümkün olan diğer her şeyi kullandığını belirtti.
Uluslararası meseleler uzmanı Tony Maalouf, Sputnik’e demecinde Batı’nın kendi kültürel gündemini dünyanın geri kalanına dayatma girişimlerine değindi.
Maalouf, “Ne yazık ki Batı sadece çifte standartlara alışkın olmakla kalmayıp, aynı zamanda geri kalanları kontrol edebilmek için kültürü, bilimi ve mümkün olan diğer her şeyi kullanıyor. Ve bir yerlerde değerlerini aşılamayı başardılar” dedi ve şöyle devam etti:

Ancak son yıllarda Batı’nın bu yöntemlerinin tamamen deşifre edildiği, cinsel özgürlükleri ile ilgili propagandalarının ise birçok ülkede olumsuz tepkilere neden olduğu söylenebilir.

Arap uzman, “Batı, Rusya’ya da yabancı bir kültür aşılamaya çalıştı, ancak bu ülkedeki aile gelenekleri ve bu geleneklerin korunması temellerden biridir, zira Rus toplumu, geleneklerine saygı duymak üzere bir araya gelen çeşitli etnik grupların temsilcilerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Raed El Masri ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın bu konuda yaptığı yorumları tam isabet olarak nitelendirdi:

ABD’de olup bitenler, bu tür politikaların sonuçlarını ortaya koyuyor, zira orada siyasi kutuplaşma ve şiddet boy gösteriyor. Ahlakın bozulduğunu, güç politikalarına yönelme, maddi kazanç ve tüketici etiğine yönelik davranışlar görüyoruz.

Ne olmuştu?

Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın saldırılarından kurtardığı ve çatışma bölgesinden güvenli yerlere naklettiği Ukraynalı çocukların Moskova tarafından ‘sınır dışı edildiği’ iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekleyen ABD’nin kendi topraklarında yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirmişti.
ABD'nin uluslararası platformlarda 'en önden giden ahlak bekçisi' olarak hareket ettiğini ve herkese ders anlattığını belirten Zaharova, ABD'ye uluslararası ahlak bekçiliğini, Ukraynalı çocukların durumuyla uğraşmayı bırakıp Puff Diddy takma adıyla tanınan rapçi Sean Combs'un 'kurbanı' olan çocukların akıbetiyle ilgilenmeyi tavsiye etmişti.
Konuya ilişkin olarak Telegram hesabından da açıklama yapan Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını kaydetmişti
"Amerikan şov dünyasının idollerinin çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diye devam eden Zaharova, P. Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
DÜNYA
Zaharova: ABD 'uluslararası ahlak bekçiliğini' bırakıp rapçi Diddy'nin 'kurbanı' olan çocuklarla ilgilenmeli
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