https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/1089070674.html
Kim bu et baronları
Kim bu et baronları
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Milletvekili Hasan Öztürkmen, Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersen Aydın, psikolog Emine... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:33+0300
2024-10-10T17:33+0300
2024-10-11T10:01+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
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mustafa hoş
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Kim bu et baronları
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Milletvekili Hasan Öztürkmen, Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersen Aydın, psikolog Emine Çetiner ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdal aksünger olacak. Programda Türkiye'nin et baronları, Çetiner'in Ensar Vakfı'ndakin tecavüz olaylarına karşı devam ettirdiği eylemler, Aydın'ın keşfettikten sonra eşinin ismini verdiği akrep türü ve internet ücretleri konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları psikolog ve aktivist Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Erdal Aksünger, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Öztürkmen ve Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur oldu. 'Aşiret liderlerinin de sapıklıklarını dile getirdiğim için hedefleri halindeyim' Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayını unutturmamak için, Şanlıurfa'da bir yıl boyunca adalet nöbeti tutan Çetiner, Sputnik'te açıklamalarda bulundu. Adalet nöbeti boyunca, Ensar Vakfı skandalında ismi geçen ve Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu'nun bir yakını tarafından yalancılıkla suçlandığını belirten Çetiner şunları söyledi: 'GSM operatörleri rekabet etmiyor, zam yapıyor'Aksünger ise Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecini, Türkiye'de Dünya'nın en ucuz ve kalitesiz internetlerinden birinin kullanıldığını, GSM operatörlerinin birbiriyle rekabet içerisinde olmadıklarını anlattı. Aksünger şunları söyledi: Türkiye'deki internetin yavaşlığına da değinen Aksünger şunları söyledi: 'Et baronları, komisyon karşılığında firmalara et satıyor' Öztürkmen ise Türkiye'deki et baronlarından bahsetti. Türkiye'ye 4 dolara getirilen etlerin kilolarının, Et ve Süt Kurumu tarafından 250 veya 300 liraya satılabilecekken, kasaplarda etin kilosunun 1000 liraya kadar çıktığını belirten Öztürkmen, konuşmasına şu sözlerle devam etti: Öztürkmen, ithal edilen etlerin et baronlarının eline geçtiğini, kimi firmaların bu baronlardan komisyon karşılığında yüklü miktarda et aldığını iddia etti. Et baronlarının bu şekilde servet kazandığının altını çizen Öztürkmen, 2024 yılının ilk 4 ayında ithal hayvan ve ete 1 milyar dolar ödendiğini hatırlattı. Türkiye'de yeni akrep türünün keşfi ne anlama geliyor? Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfeden ve bu türe eşinin ismini veren Profesör Ersen Aydın ise, yapılan keşiflerin Türkiye'deki yaşam çeşitliliğine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Aydın şu ifadeleri kullandı:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, mustafa hoş, ensar vakfı
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, mustafa hoş, ensar vakfı
Kim bu et baronları
17:33 10.10.2024 (güncellendi: 10:01 11.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Milletvekili Hasan Öztürkmen, Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersen Aydın, psikolog Emine Çetiner ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdal Aksünger oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları psikolog ve aktivist Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Erdal Aksünger, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Öztürkmen ve Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur oldu.
'Aşiret liderlerinin de sapıklıklarını dile getirdiğim için hedefleri halindeyim'
Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayını unutturmamak için, Şanlıurfa'da bir yıl boyunca adalet nöbeti tutan Çetiner, Sputnik'te açıklamalarda bulundu. Adalet nöbeti boyunca, Ensar Vakfı skandalında ismi geçen ve Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu'nun bir yakını tarafından yalancılıkla suçlandığını belirten Çetiner şunları söyledi:
'Eylemi yaparken güvende hissetmiyorum, çok tedirginim. Çünkü burası çok feodal ve ataerkil bir coğrafya. Ailem endişeleniyor ve tehditler alıyorum. Aynı zamanda aşiret liderlerinin sapıklıklarını da dile getirdiğim için onların da hedefleri halindeyim. Fotoğraflarda sürekli Asım Sultanoğlu'nun yanında duran kişi, yanıma gelip insanlara yalancı olduğumu söylüyor. Yandaş olmayan sivil toplum örgütleri geldiğinde onlara da çamur atıyor. Defalarca kez polise şikayet ettim, sonuç almadım'
'GSM operatörleri rekabet etmiyor, zam yapıyor'
Aksünger ise Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecini, Türkiye'de Dünya'nın en ucuz ve kalitesiz internetlerinden birinin kullanıldığını, GSM operatörlerinin birbiriyle rekabet içerisinde olmadıklarını anlattı. Aksünger şunları söyledi:
'GSM operatörleri bugün rekabet yapmıyorlar. Benim hissettiğim kadarıyla rekabet etmek yerine bir araya gelip zam yapıyorlar fakat bu bir iddia'
Türkiye'deki internetin yavaşlığına da değinen Aksünger şunları söyledi:
'Türkiye, internette fiyat performans sıralamasında ortalama 80'inci, 90'ıncı ülkedir. Halkımız yavaş internet için fahiş fiyat ödüyor'
'Et baronları, komisyon karşılığında firmalara et satıyor'
Öztürkmen ise Türkiye'deki et baronlarından bahsetti. Türkiye'ye 4 dolara getirilen etlerin kilolarının, Et ve Süt Kurumu tarafından 250 veya 300 liraya satılabilecekken, kasaplarda etin kilosunun 1000 liraya kadar çıktığını belirten Öztürkmen, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
'Aradaki farkı kim yiyor? Bizim aldığımız bilgilere göre Bursa merkezli bir firma, ve bu firmanın arkasında Ak Partili siyasetçiler var. Fakat resmi belgelerde isimleri geçmiyor. O yüzden isimlerini açıklayamıyoruz fakat sektör bu isimleri biliyor'
Öztürkmen, ithal edilen etlerin et baronlarının eline geçtiğini, kimi firmaların bu baronlardan komisyon karşılığında yüklü miktarda et aldığını iddia etti. Et baronlarının bu şekilde servet kazandığının altını çizen Öztürkmen, 2024 yılının ilk 4 ayında ithal hayvan ve ete 1 milyar dolar ödendiğini hatırlattı.
Türkiye'de yeni akrep türünün keşfi ne anlama geliyor?
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfeden ve bu türe eşinin ismini veren Profesör Ersen Aydın ise, yapılan keşiflerin Türkiye'deki yaşam çeşitliliğine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Aydın şu ifadeleri kullandı:
'21 yıl boyunca Türkiye'nin her yerinde saha çalışmalarına katıldım. Aralarda yeni akrep türleri de keşfettik. Bulduğumuz türler bize Anadolu'nun coğrafi tarihi, faunası, gelecek perspektifi hakkında bilgiler veriyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz veriler, Anadolu'nun biyolojik zenginliğini, eski iklim koşullarını ve gelecekteki iklim koşullarını anlamak açısından bizim için çok önemli.'