Kim bu et baronları

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Milletvekili Hasan Öztürkmen, Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersen Aydın, psikolog Emine

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları psikolog ve aktivist Emine Gizem Çetiner, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Erdal Aksünger, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Öztürkmen ve Profesör Doktor Ersen Aydın Yağmur oldu. 'Aşiret liderlerinin de sapıklıklarını dile getirdiğim için hedefleri halindeyim' Ensar Vakfı'ndaki tecavüz olayını unutturmamak için, Şanlıurfa'da bir yıl boyunca adalet nöbeti tutan Çetiner, Sputnik'te açıklamalarda bulundu. Adalet nöbeti boyunca, Ensar Vakfı skandalında ismi geçen ve Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu'nun bir yakını tarafından yalancılıkla suçlandığını belirten Çetiner şunları söyledi: 'GSM operatörleri rekabet etmiyor, zam yapıyor'Aksünger ise Türk Telekom'un özelleştirilmesi sürecini, Türkiye'de Dünya'nın en ucuz ve kalitesiz internetlerinden birinin kullanıldığını, GSM operatörlerinin birbiriyle rekabet içerisinde olmadıklarını anlattı. Aksünger şunları söyledi: Türkiye'deki internetin yavaşlığına da değinen Aksünger şunları söyledi: 'Et baronları, komisyon karşılığında firmalara et satıyor' Öztürkmen ise Türkiye'deki et baronlarından bahsetti. Türkiye'ye 4 dolara getirilen etlerin kilolarının, Et ve Süt Kurumu tarafından 250 veya 300 liraya satılabilecekken, kasaplarda etin kilosunun 1000 liraya kadar çıktığını belirten Öztürkmen, konuşmasına şu sözlerle devam etti: Öztürkmen, ithal edilen etlerin et baronlarının eline geçtiğini, kimi firmaların bu baronlardan komisyon karşılığında yüklü miktarda et aldığını iddia etti. Et baronlarının bu şekilde servet kazandığının altını çizen Öztürkmen, 2024 yılının ilk 4 ayında ithal hayvan ve ete 1 milyar dolar ödendiğini hatırlattı. Türkiye'de yeni akrep türünün keşfi ne anlama geliyor? Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfeden ve bu türe eşinin ismini veren Profesör Ersen Aydın ise, yapılan keşiflerin Türkiye'deki yaşam çeşitliliğine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Aydın şu ifadeleri kullandı:

