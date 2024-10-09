https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-u19-milli-takimi-cebelitariki-7-0-yendi-1089032186.html

Türkiye U19 Milli Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

Türkiye U19 Milli Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

Sputnik Türkiye

2024-2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye U19 Milli Takımı ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Karşılaşmada Recep Yalın Dilek ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T21:14+0300

2024-10-09T21:14+0300

2024-10-09T21:22+0300

spor

türkiye

cebelitarık

milli

ümit milli futbol takımı

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

tarihi maç

maç yayını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089031996_0:34:2048:1186_1920x0_80_0_0_c11150b33355ce856f2d86b78b2031ba.jpg

Türkiye U19 Millî Takımı, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu’nda Cebelitarık’ı 7-0 yendi.Polonya'da bulunan Miejski Stadyumu'nda Cebelitarık ile karşılaşan Türkiye U19 Milli Takımı 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 7-0 galip geldi. Millî Takımın golleri, 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Türkiye 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile mücadele ediyor. Ay yıldızlı takım gruptaki bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-2-milyar-770-milyon-lira-kar-acikladi-1089031276.html

cebelitarık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cebelitarık, milli, ümit milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını