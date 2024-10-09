https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/turkiye-u19-milli-takimi-cebelitariki-7-0-yendi-1089032186.html
Türkiye U19 Milli Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi
Türkiye U19 Milli Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi
Sputnik Türkiye
2024-2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye U19 Milli Takımı ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Karşılaşmada Recep Yalın Dilek ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T21:14+0300
2024-10-09T21:14+0300
2024-10-09T21:22+0300
spor
türkiye
cebelitarık
milli
ümit milli futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
tarihi maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089031996_0:34:2048:1186_1920x0_80_0_0_c11150b33355ce856f2d86b78b2031ba.jpg
Türkiye U19 Millî Takımı, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu’nda Cebelitarık’ı 7-0 yendi.Polonya'da bulunan Miejski Stadyumu'nda Cebelitarık ile karşılaşan Türkiye U19 Milli Takımı 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 7-0 galip geldi. Millî Takımın golleri, 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Türkiye 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile mücadele ediyor. Ay yıldızlı takım gruptaki bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-2-milyar-770-milyon-lira-kar-acikladi-1089031276.html
cebelitarık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089031996_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_7cf5ffbbb3bf69abf4db400b2b9432cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cebelitarık, milli, ümit milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını
türkiye, cebelitarık, milli, ümit milli futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, tarihi maç, maç yayını
Türkiye U19 Milli Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi
21:14 09.10.2024 (güncellendi: 21:22 09.10.2024)
2024-2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye U19 Milli Takımı ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Karşılaşmada Recep Yalın Dilek ve Gökdeniz Gürpüz'ün ikişer, Yusuf Akçiçek, İsak Vural ve Arda Usluoğlu da birer gol attı.
Türkiye U19 Millî Takımı, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu’nda Cebelitarık’ı 7-0 yendi.
Polonya'da bulunan Miejski Stadyumu'nda Cebelitarık ile karşılaşan Türkiye U19 Milli Takımı 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında 7-0 galip geldi. Millî Takımın golleri, 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24 ve 48. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 37. dakikada İsak Vural, 46 ve 55. dakikalarda Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi. Türkiye 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile mücadele ediyor. Ay yıldızlı takım gruptaki bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.