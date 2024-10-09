https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-2-milyar-770-milyon-lira-kar-acikladi-1089031276.html
Galatasaray 2 milyar 770 milyon lira kar açıkladı
Galatasaray 2 milyar 770 milyon lira kar açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda konuşan sarı kırmızılı... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T20:34+0300
2024-10-09T20:34+0300
2024-10-09T20:34+0300
spor
galatasaray
kar
maliyet
futbol
dursun özbek
maç
maç yayını
divan kurulu
galatasaray divan kurulu toplantısı
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Galatasaray, 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon lira kâr edildiğini açıkladı.RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon TL kâr edildiği belirtildi.'94 kupa, 424 madalya kazandık'Divan kurulunda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-osimhenin-bonservisi-icin-hazirlandi-81-milyon-euroluk-anlasma-1089028896.html
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galatasaray, kar, maliyet, futbol, dursun özbek, maç, maç yayını, divan kurulu, galatasaray divan kurulu toplantısı
galatasaray, kar, maliyet, futbol, dursun özbek, maç, maç yayını, divan kurulu, galatasaray divan kurulu toplantısı
Galatasaray 2 milyar 770 milyon lira kar açıkladı
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda konuşan sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon TL kâr edildiğini duyurdu.
Galatasaray, 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon lira kâr edildiğini açıkladı.
RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon TL kâr edildiği belirtildi.
'94 kupa, 424 madalya kazandık'
Divan kurulunda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.