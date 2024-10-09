https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-2-milyar-770-milyon-lira-kar-acikladi-1089031276.html

Galatasaray 2 milyar 770 milyon lira kar açıkladı

Galatasaray 2 milyar 770 milyon lira kar açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda konuşan sarı kırmızılı... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T20:34+0300

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spor

galatasaray

kar

maliyet

futbol

dursun özbek

maç

maç yayını

divan kurulu

galatasaray divan kurulu toplantısı

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Galatasaray, 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon lira kâr edildiğini açıkladı.RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında 01.06.2023 ile 31.05.2024 tarihleri arasında 2 milyar 770 milyon TL kâr edildiği belirtildi.'94 kupa, 424 madalya kazandık'Divan kurulunda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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