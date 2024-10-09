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Soğuk suyla duş yaptı, 15 saat sonra ölü bulundu
Soğuk suyla duş yaptı, 15 saat sonra ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın Perth kentinde, 24 saat açık bir spor salonunda antrenman yaparken fenalaşıp duş kabininde bayılan vücut geliştirmeci Pirone'nin trajik ölümüyle... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T10:58+0300
2024-10-09T10:58+0300
2024-10-09T10:58+0300
yaşam
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ölüm nedeni
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Olay, 20 Ağustos 2024'te meydana geldi. Pirone, antrenman sırasında kendini kötü hissederek duş kabinine doğru yöneldi ve sabah 7.30 civarında yere yığıldı. Polis ekipleri, ailesinin 15:00 civarında endişelenip kayıp ihbarında bulunmasının ardından, Pirone’yi cep telefonundan gelen sinyallerle buldu. Ancak, soğuk suyun altında yaklaşık 15 saat kaldıktan sonra bilinci kapalı halde bulunan Pirone, bir daha kendine gelemedi ve iki hafta sonra Joondalup Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Soruşturma başlatıldıBatı Avustralya'nın iş sağlığı ve güvenliği düzenleyicisi WorkSafe WA, 8 Ekim’de Pirone'nin ölümüyle ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın, spor salonunun bakım sorumluluğunu ihlal edip etmediğini araştıracağı bildirildi. Giuliano’nun ailesi, oğullarının 15 saat boyunca duşta nasıl fark edilmediğini sorgularken, olayın aydınlatılmasını talep ediyor.Spor salonları ve güvenlik önlemleri tartışılıyorPirone’nin annesi Daniela Pirone, spor salonlarında daha sıkı güvenlik ve kontrol önlemleri alınması gerektiğini savunarak, "Tuvalet ve duşların düzenli olarak kontrol edilmesi ve her zaman personel bulundurulması zorunlu olmalı" dedi.Fitness sektörüne düzenleme çağrısıPirone'nin ailesi, benzer trajedilerin yaşanmaması için 24 saat açık spor salonlarının daha sıkı düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle uzun süreli kalışların izlenmesi ve müşterilerin giriş-çıkış sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Ayrıca, spor salonu yetkililerinin trajik olayla ilgili adli soruşturma başlatılması çağrısında bulundular.Perth'teki spor salonu ise olayın ardından ailesine başsağlığı dilemiş ve güvenlik önlemlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gozleri-sahin-gibi-yapiyor-gorme-kabiliyetini-artiranbaharatin-sirri-1088997165.html
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su, su, soğuk, soğuk, sağlık, doktor, uzman doktor, ölüm, ölüm nedeni, şok
su, su, soğuk, soğuk, sağlık, doktor, uzman doktor, ölüm, ölüm nedeni, şok
Soğuk suyla duş yaptı, 15 saat sonra ölü bulundu
Avustralya’nın Perth kentinde, 24 saat açık bir spor salonunda antrenman yaparken fenalaşıp duş kabininde bayılan vücut geliştirmeci Pirone'nin trajik ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 33 yaşındaki Pirone, 15 saat boyunca soğuk su altında baygın halde kaldıktan sonra bulunmuş ve beyin hasarı nedeniyle iki hafta sonra hayatını kaybetti.
Olay, 20 Ağustos 2024'te meydana geldi. Pirone, antrenman sırasında kendini kötü hissederek duş kabinine doğru yöneldi ve sabah 7.30 civarında yere yığıldı. Polis ekipleri, ailesinin 15:00 civarında endişelenip kayıp ihbarında bulunmasının ardından, Pirone’yi cep telefonundan gelen sinyallerle buldu. Ancak, soğuk suyun altında yaklaşık 15 saat kaldıktan sonra bilinci kapalı halde bulunan Pirone, bir daha kendine gelemedi ve iki hafta sonra Joondalup Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Batı Avustralya'nın iş sağlığı ve güvenliği düzenleyicisi WorkSafe WA, 8 Ekim’de Pirone'nin ölümüyle ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın, spor salonunun bakım sorumluluğunu ihlal edip etmediğini araştıracağı bildirildi. Giuliano’nun ailesi, oğullarının 15 saat boyunca duşta nasıl fark edilmediğini sorgularken, olayın aydınlatılmasını talep ediyor.
Spor salonları ve güvenlik önlemleri tartışılıyor
Pirone’nin annesi Daniela Pirone, spor salonlarında daha sıkı güvenlik ve kontrol önlemleri alınması gerektiğini savunarak, "Tuvalet ve duşların düzenli olarak kontrol edilmesi ve her zaman personel bulundurulması zorunlu olmalı" dedi.
Fitness sektörüne düzenleme çağrısı
Pirone'nin ailesi, benzer trajedilerin yaşanmaması için 24 saat açık spor salonlarının daha sıkı düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle uzun süreli kalışların izlenmesi ve müşterilerin giriş-çıkış sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Ayrıca, spor salonu yetkililerinin trajik olayla ilgili adli soruşturma başlatılması çağrısında bulundular.
Perth'teki spor salonu ise olayın ardından ailesine başsağlığı dilemiş ve güvenlik önlemlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını açıklamıştı.