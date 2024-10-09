https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gozleri-sahin-gibi-yapiyor-gorme-kabiliyetini-artiranbaharatin-sirri-1088997165.html

Gözleri şahin gibi yapıyor: Görme kabiliyetini artıran baharatın sırrı

Gözleri şahin gibi yapıyor: Görme kabiliyetini artıran baharatın sırrı

Sputnik Türkiye

Safran, içerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor. Özellikle B6 vitamini, C vitamini ve folik asit... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:41+0300

2024-10-09T09:41+0300

2024-10-09T09:43+0300

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İtalya merkezli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, her gün 20 mg safran tüketen kişilerin, üç ay içinde görüş mesafelerinde artış yaşadığı tespit edildi. Safranın, yaşa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini de azalttığı belirtiliyor. Safran, retinal hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak görme yeteneğini destekliyor.Göz sağlığı üzerindeki etkileriSafran, özellikle makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilir. İçerdiği crocin isimli güçlü antioksidan, retinadaki hücrelerin korunmasına yardımcı olurken, görme keskinliğini artırma potansiyeline sahip. Antioksidanlar, göz hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek daha net bir görüş sağlar.Safranın besin değeriSafran, göz sağlığının yanı sıra genel sağlık için de birçok faydalı bileşen içeriyor:Dozajına dikkatSafranın sağlığa olan faydaları, doğru miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar. Uzmanlara göre, günde 1.5 grama kadar safran tüketimi güvenlidir. Ancak 5 gram ve üzerinde tüketildiğinde toksik etkilere, 15-20 gram gibi yüksek dozlarda ise ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle dozajına dikkat etmek hayat kurtarıcı olabilir.Cilt sağlığı üzerindeki faydalarıSafran sadece göz sağlığına değil, cilt sağlığına da olumlu etkiler sağlar. İçerdiği antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunur ve cilde parlaklık kazandırır. Aynı zamanda cilt tonu eşitleyici ve arındırıcı etkisiyle, cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur.Safran, güçlü besin değerleriyle hem göz sağlığını destekliyor hem de cilde doğal bir ışıltı kazandırıyor. Ancak aşırı tüketiminin riskli olabileceği unutulmamalı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/meteorolojiden-9-ekim-icin-il-il-kritik-uyari-goz-gozu-gormeyecek-1088993749.html

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göz çizdirme ameliyatı, göz seyirmesi ne anlama gelir sağ, göz sağlığına iyi gelen besinler, göz sağlığı için ortalama olarak göz ekran uzaklığının kaç santim olması yeterlidir