https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-bm-genel-kurulu-heyetimizin-bazi-uyelerine-abd-vizesinin-verilmemesi-kabul-edilemez-1089006797.html

Rusya: BM Genel Kurulu heyetimizin bazı üyelerine ABD vizesinin verilmemesi kabul edilemez

Rusya: BM Genel Kurulu heyetimizin bazı üyelerine ABD vizesinin verilmemesi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na giden Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermemesinin kabul edilemez... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T11:47+0300

2024-10-09T11:47+0300

2024-10-09T11:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

abd

vize

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

leonid slutskiy

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün düzenlediği basın toplantısında, Rus heyetinin 79. BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasına katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Verşinin, “ABD’de düzenlenen bu tür etkinliklere katılım konusunda tatmin olamıyoruz, çünkü vize alma konusunda devam eden ve süregelen sorunlar var” ifadesini kullandı.BM merkezi organlarına ev sahipliği yapan bir ülkenin, üye ülkelere karşı nasıl davranması gerektiğine dair anlaşma ve düzenlemeleri ihlal eden Washington’un, bunu kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Rus diplomat, “Tam da bu tür lojistik konulardan, vize meselelerinden bahsediyorum. Bunu kabul edilemez buluyoruz” diye kaydetti.Bakan Yardımcısı, “Bu kez Rus resmi heyetinin bir üyesine, Rusya Devlet Duması Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'e ve diğer bazı kişilere vize verilmediğini teyit edebilirim” diye ekledi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, abd, vize, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy