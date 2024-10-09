https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/rusya-bm-genel-kurulu-heyetimizin-bazi-uyelerine-abd-vizesinin-verilmemesi-kabul-edilemez-1089006797.html
Rusya: BM Genel Kurulu heyetimizin bazı üyelerine ABD vizesinin verilmemesi kabul edilemez
Rusya: BM Genel Kurulu heyetimizin bazı üyelerine ABD vizesinin verilmemesi kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na giden Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermemesinin kabul edilemez... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T11:47+0300
2024-10-09T11:47+0300
2024-10-09T11:49+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
abd
vize
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
leonid slutskiy
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün düzenlediği basın toplantısında, Rus heyetinin 79. BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasına katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Verşinin, “ABD’de düzenlenen bu tür etkinliklere katılım konusunda tatmin olamıyoruz, çünkü vize alma konusunda devam eden ve süregelen sorunlar var” ifadesini kullandı.BM merkezi organlarına ev sahipliği yapan bir ülkenin, üye ülkelere karşı nasıl davranması gerektiğine dair anlaşma ve düzenlemeleri ihlal eden Washington’un, bunu kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Rus diplomat, “Tam da bu tür lojistik konulardan, vize meselelerinden bahsediyorum. Bunu kabul edilemez buluyoruz” diye kaydetti.Bakan Yardımcısı, “Bu kez Rus resmi heyetinin bir üyesine, Rusya Devlet Duması Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'e ve diğer bazı kişilere vize verilmediğini teyit edebilirim” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/zaharova-abd-uluslararasi-ahlak-bekciligini-birakip-rapci-diddynin-kurbani-olan-cocuklarla-1089004100.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, abd, vize, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, abd, vize, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy
Rusya: BM Genel Kurulu heyetimizin bazı üyelerine ABD vizesinin verilmemesi kabul edilemez
11:47 09.10.2024 (güncellendi: 11:49 09.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na giden Rus heyetinin bazı üyelerine vize vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün düzenlediği basın toplantısında, Rus heyetinin 79. BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasına katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Verşinin, “ABD’de düzenlenen bu tür etkinliklere katılım konusunda tatmin olamıyoruz, çünkü vize alma konusunda devam eden ve süregelen sorunlar var” ifadesini kullandı.
BM merkezi organlarına ev sahipliği yapan bir ülkenin, üye ülkelere karşı nasıl davranması gerektiğine dair anlaşma ve düzenlemeleri ihlal eden Washington’un, bunu kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Rus diplomat, “Tam da bu tür lojistik konulardan, vize meselelerinden bahsediyorum. Bunu kabul edilemez buluyoruz” diye kaydetti.
Bakan Yardımcısı, “Bu kez Rus resmi heyetinin bir üyesine, Rusya Devlet Duması Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'e ve diğer bazı kişilere vize verilmediğini teyit edebilirim” diye ekledi.