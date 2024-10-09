https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/prof-dr-naci-gorur-burada-muhakkak-deprem-olacak-diyerek-bolgeyi-isaret-etti-olasi-deprem-icin-oran-1089024732.html

Prof. Dr. Naci Görür 'burada muhakkak deprem olacak' diyerek bölgeyi işaret etti: Olası deprem için oran verdi

Prof. Dr. Naci Görür 'burada muhakkak deprem olacak' diyerek bölgeyi işaret etti: Olası deprem için oran verdi

Sputnik Türkiye

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem riskli bölgeleriyle ilgili uyarılarına devam ediyor. Marmara depremiyle ilgili açıklamalarına yenisini... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:31+0300

2024-10-09T17:31+0300

2024-10-09T17:44+0300

türkiye

naci görür

deprem

fay hattı

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

doğu anadolu fay hattı

istanbul

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"İstanbul büyük Marmara depremine ne kadar hazır" sorusu tartışılmaya devam ederken yer bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremine ilişkin yeni uyarılarda bulundu ve deprem olma olasılığı için oran verdi. Görür'e göre, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığı revize edilen rakamla yüzde 47. Kocaeli'de katıldığı bir sempozyumda İstanbul için çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, Marmara'da muhakkak deprem olacağını söyledi.Görür, “Birincisi 1912’de Şarköy'de Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde deprem var, 1999’da Kocaeli'de deprem var. İkisinin ortası Marmara Denizi. Sismik bir boşluk oluştu. Bu sismik boşluk matematiksel olarak muhakkak dolacak. Yani muhakkak burayı bir deprem dolduracak. En son deprem de bu fay üzerinde 1766 yılında. Ortalama 250 senede bir deprem üretiyor. 250’ye 1766 daha koyarsanız bugünlere gelirsiniz ve nitekim yapılan bilimsel araştırmalar, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığını bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.Görür'den 7.5 büyüklüğüne kadar deprem uyarısıNaci Görür, daha önce Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7.2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem öngördüğünü paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/akdenizde-45-buyuklugundeki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-ilk-yorum-fay-hattini-isaret-etti-1088902760.html

türkiye

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

istanbul

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