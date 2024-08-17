https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/ovgun-ahmet-ercandan-marmara-depremi-icin-kritik-uyari-oraya-sakin-gitmeyin--1086948356.html

Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara depremi için kritik uyarı: 'Oraya sakın gitmeyin, 1 değil 2 deprem bekliyoruz'

Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara depremi için kritik uyarı: 'Oraya sakın gitmeyin, 1 değil 2 deprem bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Ercan, olası Marmara Depremi'nde İstanbul'un özellikle Küçükçekmece ve Tekirdağ'ın ciddi risk altında olduğunu belirterek önemli açıklamalarda... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T10:15+0300

2024-08-17T10:15+0300

2024-08-17T10:17+0300

marmara denizi

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marmara depremi

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Türkiye, 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük depremin yıl dönümünde olası Marmara Depremi’ni konuşmaya devam ediyor. 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bu acı olayın ardından, deprem tehlikesi İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin birçok noktasında hala gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Mynet'e yaptığı açıklamalarda, İstanbul’daki en riskli ve en güvenli bölgeleri sıraladı ve olası depremlerin etkilerini değerlendirdi.'İstanbul'da i̇ki büyük deprem bekleniyor'Prof. Dr. Ercan, olası Marmara Depremi'nde İstanbul'un özellikle Küçükçekmece ve Tekirdağ'ın ciddi risk altında olduğunu belirtti. İstanbul’daki kişi ve yapı yoğunluğunun fazla olmasına dikkat çeken Ercan, beklenen depremin şiddetinin 6.4 ile 7.2 arasında olacağını ifade etti. Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde beklenen ilk depremin 20 ila 35 saniye süreceğini öngören Ercan, ikinci depremin ise Tekirdağ yakınlarında gerçekleşebileceğini ve 30 ila 40 saniye süreceğini belirtti.'Avrupa Yakası daha fazla risk altında'Ercan, Avrupa Yakası’nın deprem riskinin yüzde 65, Anadolu Yakası’nın ise yüzde 35 olduğunu ifade etti. Bunun nedenini, Avrupa Yakası'ndaki yapılaşmanın yoğunluğu ve eski yapıların fazlalığı olarak açıklayan Ercan, özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu ve Bakırköy gibi bölgelerin yüksek risk altında olduğunu vurguladı.Güvenli bölgeler ve yapısal dönüşüm uyarısıİstanbul’da en güvenli bölgelerin kuzeyde yer aldığını belirten Ercan, şehirdeki yerleşimin kuzeye doğru yayılmasının riskleri artırdığını ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul gibi projelerin deprem riskini artırabileceğini belirten Ercan, İstanbul’un yapısal dönüşümünün acilen tamamlanması gerektiğini söyledi.'Oraya gi̇tmeyi̇n' dedi̇ği̇ yer neresi̇?Deprem felaketi nasıl önlenir?Depremlerin bir doğa olayı olduğunu ancak Türkiye’de yoksul kesimlerin bu felaketten en çok etkilenenler arasında yer aldığını belirten Ercan, ekonomik koşullar düzeltilmeden depremlerin felakete dönüşmesinin önlenemeyeceğini ifade etti. İstanbul'da zengin semtlerde dönüşüm yapılırken, yoksul bölgelerde bu çalışmaların yetersiz kaldığını söyledi.'Felaket kaçınılmaz olabilir' uyarısıProf. Dr. Ercan, olası Marmara Depremi'nin etkisinin, 1999 depreminden daha büyük olabileceğini belirterek, yapı ve nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. Ercan, İstanbul'da yerleşim teşviklerinin durdurulması gerektiğini, aksi halde büyük bir felaketin kaçınılmaz olabileceğini dile getirdi.Hatay'da bi̇r deprem daha bekleni̇yor mu?

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