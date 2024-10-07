https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/akdenizde-45-buyuklugundeki-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-ilk-yorum-fay-hattini-isaret-etti-1088902760.html

Ege Denizi'ndeki 4.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum: Fay hattını işaret etti, 'geriliyor'

Ege Denizi'ndeki 4.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum: Fay hattını işaret etti, 'geriliyor'

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Yer... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:43+0300

2024-10-07T10:43+0300

2024-10-07T11:55+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

naci görür

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, dün Ege Denizi'ndeki meydana gelen depremi duyurdu. AFAD, Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini ve depremin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52,08 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.Kandilli Rasathanesi'ne göre de depremin büyüklüğü 4.4. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Çanakkale açıklarındaki deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Görür, depremi "sığ" olarak nitelendirirken Midilli Adası'nın güneyindeki bir faya işaret ederek "Bu faylar çoğunlukla gerilme kökenli" yorumunu yaptı. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:"Ege'de 4,4 deprem oldu. Sığ bir deprem. Midilli Adası'nın güneyinde mevcut bir fay uzerinde. Bu faylar çoğunlukla gerilme kökenli..."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kandilli-rasathanesi-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1088897642.html

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