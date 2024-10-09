https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/islam-memisten-2025-icin-altin-fiyatlari-beklentisi-4-bin-500-tlyi-bulacak-dedi-tarih-verdi--1088995445.html

İslam Memiş'ten 2025 için altın fiyatları beklentisi: '4 bin 500 TL'yi bulacak' dedi, tarih verdi

İslam Memiş'ten 2025 için altın fiyatları beklentisi: '4 bin 500 TL'yi bulacak' dedi, tarih verdi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, Eylül ayında rekor seviyelere ulaşan altın, bu hafta düşüş trendine girdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T08:27+0300

2024-10-09T08:27+0300

2024-10-09T08:27+0300

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Altın yatırımcıları, fiyatlardaki bu düşüşü dikkatle izliyor. Gram altının 3 bin 80 TL seviyesinden 3 bin 40 TL'ye gerilemesi, birikimlerini altında değerlendirenler için soru işaretleri doğurdu. Ancak uzmanlar, bu sürecin geçici olduğunu belirtiyor. İslam Memiş, bu düşüşü "dinlenme modu" olarak yorumlayarak, yatırımcıların paniğe kapılmadan hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Düştü diye hemen satmayın," diyen Memiş, özellikle altınla borçlanmak zorunda olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.2025 İçin Altın Fiyat Beklentisi: 4 bin 500 TLAltın fiyatlarıyla ilgili 2025 yılı öngörülerini paylaşan Memiş, gram altının 4 bin 500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini ifade etti. Ons altının ise 3 bin-3 bin 500 dolar aralığında olacağını belirten Memiş, bu yükselişin yatırımcılar için fırsat olabileceğini söyledi. Ancak, altınla borçlanmayı düşünenler için bu durumun daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Altın Fiyatları Şu An Ne Kadar?9 Ekim itibarıyla gram altın 3 bin 40 TL, çeyrek altın 4 bin 985 TL, yarım altın 9 bin 971 TL, tam altın ise 19 bin 942 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanların 2024 yılı beklentisi ise gram altının 3 bin 300-3 bin 500 TL aralığında olması yönündeydi.Uzmanlardan Yatırım TavsiyesiAltın, uzun vadede güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam ederken, uzmanlar kısa vadeli düşüşlerin yatırım fırsatı yaratabileceğini söylüyor. Memiş, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için bu geri çekilme iyi bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.Altın yatırımcıları, 2025'teki olası fiyat artışlarını göz önünde bulundurarak stratejilerini şekillendirirken, uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/akaryakita-cifte-zam-geliyor-art-arda-fiyatlar-artacak-1088994649.html

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