https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/koftede-domuz-eti-skandali-unlu-kofteci-paylasim-yapti-1089027827.html

Köftede domuz eti skandalı: Ünlü köfteci paylaşım yaptı

Köftede domuz eti skandalı: Ünlü köfteci paylaşım yaptı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde domuz eti çıktığı söylenen firmanın ismi merak edilirken köfte zincirleriyle meşhur... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T18:32+0300

2024-10-09T18:32+0300

2024-10-09T18:38+0300

türkiye

köfte

domuz eti

et

tarım ve orman bakanlığı

gıda

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kasap

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Türkiye'nin önde gelen köfte zincirlerinden Köfteci Ramiz, sosyal medya hesabından etlerinde yüzde yüz dana eti kullandığını açıkladı.Domuz eti iddiaları sonrası Köfteci Ramiz, resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak ürünlerinde yüzde yüz dana eti kullandıklarını belirtti. Ünlü köfte zinciri "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadelerini kullandı.Domuz eti çıkan köfteci kim?2 Ekim tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş listesi gündem yarattı. Bir çok markanın isminin anıldığı domuz eti skandalında net bir isim paylaşımı yapılmadı. Sosyal medyada iddialara göre, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktığı ancak mahkeme kararı nedeniyle açıklanmadığı paylaşımları yapıldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Gazeteci Fatih Altaylı'nın da dile getirdiği köfte zincirinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/domuz-eti-skandali-buyuyor-unlu-kofte-zincirinde-de-oldugu-ortaya-cikti-1088959527.html

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