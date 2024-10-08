https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/domuz-eti-skandali-buyuyor-unlu-kofte-zincirinde-de-oldugu-ortaya-cikti-1088959527.html
Domuz eti skandalı büyüyor: Ünlü köfte zincirinde de olduğu ortaya çıktı
Domuz eti skandalı büyüyor: Ünlü köfte zincirinde de olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye, son günlerde gıda sektöründe ortaya çıkan 'domuz eti' skandallarını konuşurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü köfte... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:42+0300
2024-10-08T11:42+0300
2024-10-08T11:44+0300
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayımlamış, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu açıklamıştı. Bu skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ünlü börekçiler de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'deki bazı börekçilerin ürünlerinde insan sağlığına zararlı içerikler tespit edilmiş, kıymanın içine kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.Ünlü köfte zincirine de i̇ddialar yöneltildiSon olarak sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ünlü bir köfte zincirine yönelik oldu. İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi. Ancak, diğer skandallardan farklı olarak bu kez firmanın adı açıklanmadı.Mahkeme kararıyla i̇smi gizlendiBakanlık, genellikle denetimlerde uygunsuz ürün tespit edilen firmaları internet sitesinde yayımlıyor. Ancak bu köfte zinciri, iddialara göre Bakanlık'tan önce harekete geçerek mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi. Böylece firmanın ismi gizli tutuldu ve kamuoyuna duyurulmadı.Sosyal medyada tepkiler büyüyorDomuz eti skandalı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ancak, şu ana kadar köfte zinciri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Skandalın ardından firmanın ismi ve olayın detaylarına ilişkin kamuoyundaki merak ise giderek artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanligin-listesi-ifsa-oldu-domuz-etinden-at-etine-kadar-her-sey-ortaya-cikti-hangi-ilde-ne-1088894174.html
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Domuz eti skandalı büyüyor: Ünlü köfte zincirinde de olduğu ortaya çıktı
11:42 08.10.2024 (güncellendi: 11:44 08.10.2024)
Türkiye, son günlerde gıda sektöründe ortaya çıkan 'domuz eti' skandallarını konuşurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, ünlü köfte zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği belirtildi. Ancak, köfte zincirinin aldığı mahkeme kararı nedeniyle firmanın adı kamuoyuna açıklanmadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayımlamış, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu açıklamıştı. Bu skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ünlü börekçiler de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'deki bazı börekçilerin ürünlerinde insan sağlığına zararlı içerikler tespit edilmiş, kıymanın içine kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.
Ünlü köfte zincirine de i̇ddialar yöneltildi
Son olarak sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ünlü bir köfte zincirine yönelik oldu. İddialara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi. Ancak, diğer skandallardan farklı olarak bu kez firmanın adı açıklanmadı.
Mahkeme kararıyla i̇smi gizlendi
Bakanlık, genellikle denetimlerde uygunsuz ürün tespit edilen firmaları internet sitesinde yayımlıyor. Ancak bu köfte zinciri, iddialara göre Bakanlık'tan önce harekete geçerek mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi. Böylece firmanın ismi gizli tutuldu ve kamuoyuna duyurulmadı.
Sosyal medyada tepkiler büyüyor
Domuz eti skandalı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Ancak, şu ana kadar köfte zinciri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Skandalın ardından firmanın ismi ve olayın detaylarına ilişkin kamuoyundaki merak ise giderek artıyor.