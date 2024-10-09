https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/domuz-eti-kasaplik-et-kapsamina-alindi-iddiasina-gida-ve-kontrol-genel-mudurlugunden-aciklama-1089020818.html
'Domuz eti kasaplık et kapsamına alındı' iddiasına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama
'Domuz eti kasaplık et kapsamına alındı' iddiasına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T16:09+0300
2024-10-09T16:09+0300
2024-10-09T17:06+0300
türkiye
kırmızı et
domuz eti
dondurulmuş domuz eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/domuz-eti-cikan-kofteciyi-mustafa-sarigul-aciklayacak-bana-ulasan-bilgiler-var-1088999431.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı domuz eti, tarım ve orman bakanlığı köfteci
tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı domuz eti, tarım ve orman bakanlığı köfteci
'Domuz eti kasaplık et kapsamına alındı' iddiasına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama
16:09 09.10.2024 (güncellendi: 17:06 09.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.