https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/domuz-eti-kasaplik-et-kapsamina-alindi-iddiasina-gida-ve-kontrol-genel-mudurlugunden-aciklama-1089020818.html

'Domuz eti kasaplık et kapsamına alındı' iddiasına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama

'Domuz eti kasaplık et kapsamına alındı' iddiasına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T16:09+0300

2024-10-09T16:09+0300

2024-10-09T17:06+0300

türkiye

kırmızı et

domuz eti

dondurulmuş domuz eti

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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