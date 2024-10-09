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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/hamastan-esir-takasiyla-ilgili-aciklama-once-ateskes-sonra-muzakereler-1088993415.html
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
Sputnik Türkiye
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Şana, tam ateşkes sağlanmadığı ve İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilmediği sürece esir takasıyla ilgili müzakereleri... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T07:14+0300
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Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Şana, Sputnik’e açıklamasında, İsrail'le esir takası müzakerelerin başlaması için şartlarının tam ateşkes ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu bildirdi.Şana, “Her türlü mutabakat, tam ve acil ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle başlamalı. Bu gerçekleşene kadar esir takası anlaşmasından bahsetmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.Hamas temsilcisi, "Direnişin zayıf olduğunu düşünmeye devam etsinler, ama hâlâ düşmana ders verebilecek pek çok cephe var" diye ekledi.Şana, Hamas’ın ateşkese hazır olduğunu, ama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun duruşu nedeniyle müzakerelerin sonuç vermediğini kaydetti.Daha önce Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün oldukça güçlü bir durumda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-ordusu-hizbullahin-ulkenin-kuzeyine-180-roket-firlattigini-duyurdu-1088992907.html
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Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’

07:14 09.10.2024 (güncellendi: 07:18 09.10.2024)
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTİsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Şana, tam ateşkes sağlanmadığı ve İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilmediği sürece esir takasıyla ilgili müzakereleri başlatmanın bir anlamı olmadığını belirtti.
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Şana, Sputnik’e açıklamasında, İsrail'le esir takası müzakerelerin başlaması için şartlarının tam ateşkes ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu bildirdi.
Şana, “Her türlü mutabakat, tam ve acil ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle başlamalı. Bu gerçekleşene kadar esir takası anlaşmasından bahsetmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.
Hamas temsilcisi, "Direnişin zayıf olduğunu düşünmeye devam etsinler, ama hâlâ düşmana ders verebilecek pek çok cephe var" diye ekledi.
Şana, Hamas’ın ateşkese hazır olduğunu, ama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun duruşu nedeniyle müzakerelerin sonuç vermediğini kaydetti.
Daha önce Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün oldukça güçlü bir durumda olduğunu dile getirmişti.
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