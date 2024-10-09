https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/hamastan-esir-takasiyla-ilgili-aciklama-once-ateskes-sonra-muzakereler-1088993415.html
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
Sputnik Türkiye
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Şana, tam ateşkes sağlanmadığı ve İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilmediği sürece esir takasıyla ilgili müzakereleri... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T07:14+0300
2024-10-09T07:14+0300
2024-10-09T07:18+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil
gazze şeridi
gazze
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lübnan
israil ordusu
ateşkes
esir takası
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Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Şana, Sputnik’e açıklamasında, İsrail'le esir takası müzakerelerin başlaması için şartlarının tam ateşkes ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu bildirdi.Şana, “Her türlü mutabakat, tam ve acil ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle başlamalı. Bu gerçekleşene kadar esir takası anlaşmasından bahsetmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.Hamas temsilcisi, "Direnişin zayıf olduğunu düşünmeye devam etsinler, ama hâlâ düşmana ders verebilecek pek çok cephe var" diye ekledi.Şana, Hamas’ın ateşkese hazır olduğunu, ama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun duruşu nedeniyle müzakerelerin sonuç vermediğini kaydetti.Daha önce Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün oldukça güçlü bir durumda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-ordusu-hizbullahin-ulkenin-kuzeyine-180-roket-firlattigini-duyurdu-1088992907.html
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filistin, israil, gazze şeridi, gazze, hamas, lübnan, israil ordusu, ateşkes, esir takası
filistin, israil, gazze şeridi, gazze, hamas, lübnan, israil ordusu, ateşkes, esir takası
Hamas’tan esir takasıyla ilgili açıklama: ‘Önce ateşkes sonra müzakereler’
07:14 09.10.2024 (güncellendi: 07:18 09.10.2024)
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Şana, tam ateşkes sağlanmadığı ve İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilmediği sürece esir takasıyla ilgili müzakereleri başlatmanın bir anlamı olmadığını belirtti.
Hamas’ın Lübnan Siyasi Büro Sözcüsü Ayman Şana, Sputnik’e açıklamasında, İsrail'le esir takası müzakerelerin başlaması için şartlarının tam ateşkes ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu bildirdi.
Şana, “Her türlü mutabakat, tam ve acil ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle başlamalı. Bu gerçekleşene kadar esir takası anlaşmasından bahsetmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.
Hamas temsilcisi, "Direnişin zayıf olduğunu düşünmeye devam etsinler, ama hâlâ düşmana ders verebilecek pek çok cephe var" diye ekledi.
Şana, Hamas’ın ateşkese hazır olduğunu, ama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun duruşu nedeniyle müzakerelerin sonuç vermediğini kaydetti.
Daha önce Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan
, Filistin direnişinin bugün oldukça güçlü bir durumda olduğunu dile getirmişti.