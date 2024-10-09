https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-ordusu-hizbullahin-ulkenin-kuzeyine-180-roket-firlattigini-duyurdu-1088992907.html

İsrail ordusu Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu

İsrail ordusu Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'a saldırıların devam etmesi durumunda... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T04:24+0300

2024-10-09T04:24+0300

2024-10-09T04:24+0300

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hizbullah

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah ise Lübnan'ı vurmaya devam etmesi halinde kuzeydeki liman kenti Hayfa da dahil İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah İsrail’e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-samda-iran-buyukelciligi-yakininda-bulunan-bir-binayi-hedef-aldi-ilk-belirlemelere-gore-4-1088985876.html

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