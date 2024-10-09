https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-ordusu-hizbullahin-ulkenin-kuzeyine-180-roket-firlattigini-duyurdu-1088992907.html
İsrail ordusu Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu
İsrail ordusu Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'a saldırıların devam etmesi durumunda... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T04:24+0300
2024-10-09T04:24+0300
2024-10-09T04:24+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah ise Lübnan'ı vurmaya devam etmesi halinde kuzeydeki liman kenti Hayfa da dahil İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah İsrail’e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-samda-iran-buyukelciligi-yakininda-bulunan-bir-binayi-hedef-aldi-ilk-belirlemelere-gore-4-1088985876.html
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israil, lübnan, hizbullah, roket
israil, lübnan, hizbullah, roket
İsrail ordusu Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'a saldırıların devam etmesi durumunda İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah ise Lübnan'ı vurmaya devam etmesi halinde kuzeydeki liman kenti Hayfa da dahil İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah İsrail’e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.