https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/hamas-siyasi-buro-uyesi-hamdan-istanbulda-filistin-direnisi-cok-iyi-durumda-1088884423.html

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan İstanbul'da: 'Filistin direnişi çok iyi durumda'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan İstanbul'da: 'Filistin direnişi çok iyi durumda'

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Üyesi El-Hamdan, 7 Ekim'in birinci yılına gelirken direnişin çok iyi durumda olduğunu söyledi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T16:45+0300

2024-10-06T16:45+0300

2024-10-06T17:24+0300

israil- filistin çatışması

aksa tufanı operasyonu

hizbullah

hamas

hamas hareketi

gazze

türkiye

istanbul

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün oldukça güçlü bir durumda olduğunu belirtti ve “Birkaç yıl içinde bu bölgenin yeni bir haritası ortaya çıkacak. Allah’ın izniyle, bu haritada İsrail yer almayacak,” açıklamasında bulundu.İstanbul’da düzenlenen 'Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin' başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı’nın açılışında konuşan Hamdan, İslam dünyasının yeniden diriliş sürecine girdiğini ve 'Aksa Tufanı' operasyonunun bu süreçte önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.Hamdan, Batı’nın insani ve ahlaki anlamda çöktüğünü iddia ederek, “Batı medeniyeti insan haklarını savunmakta yetersiz kalmıştır. Bu medeniyet maddi ve manevi anlamda iflas etmiştir. Bugünkü küresel sistem, çifte standartlarla doludur ve firavunun ruhunu taşımaktadır,” değerlendirmesini yaptı.'Aksa Tufanı, küresel sistemin gerçek yüzünü gösterdi'İslam dünyasında direniş ruhunun yeniden canlandığını söyleyen Hamdan, 'Aksa Tufanı' operasyonunun uluslararası sistemin adaletsizliğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Bu operasyonun, düşmanları ve müttefikleri ayırt etme konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirten Hamdan, Gazze, Filistin ve Lübnan’daki direnişin güç kazandığını vurguladı.Filistin direnişinin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını, Batı Şeria ve Yafa’da da sürdüğünü söyleyen Hamdan, “Gazze, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Birçok lider şehit düşmüş, yerlerine yeni liderler gelmiştir. Direnişin tüm Filistin topraklarında devam ettiğini görmekteyiz,” dedi.Gazze halkının tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmediğini belirten Hamdan, “Şu anda tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Belki de yüzyıllarca beklemek gerekecek. Ancak Allah’ın izniyle, birkaç yıl içinde bu bölgenin yeni haritası şekillenecek ve bu haritada İsrail olmayacak,” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/disisleri-bakani-hakan-fidan-lubnana-yardim-gondermeye-haziriz--1088881922.html

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aksa tufanı operasyonu, hizbullah, hamas, hamas hareketi, gazze, türkiye, istanbul